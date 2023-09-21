不能任意漲價! 保證續保健康險調漲 要做這件事

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保證續保的實支實付醫療險與健康險，將不得隨意漲價。金管會保險局將修正「保險商品銷售前程序作業準則」，由於過去曾發生宏泰薰衣草漲價事件，保險局新增規定，保證續保的健康險如果要調高續保費率，除要事先送審外，也要派專人在3個月前告知要保人，預計10月底前上路。

因實支實付住院醫療險與部分健康險，是屬於「保證續保」的保單，但「不保證費率」。保險局表示，不保證費率的個人健康險，因應未來有調整費率的可能，因此除要求壽險業在招攬時或調費前，應向保戶清楚說明費率是「不保證」，同時也為確保保單調費的合理性，因此保單若要漲費率，要金管會「事前核准」，以減少爭議。

保險局副局長蔡火炎表示，過去因業務員在招攬時，通常不會跟客戶說明費率「沒有保證」，因此針對過去已投保的個人健康，希望保險公司要調漲費率前3個月，要跟保戶說明清楚，要專人說明，可以親自說明或是電話說明。

但若調漲費率就要派專員一一向保戶說明，保險公司成本將大幅提高？蔡火炎表示，保險公司應該要衡量清楚成本效益，如果沒有說清楚，費率調整後出現爭議，處理成本可能更高。

因去年3月後銷售的個人健康險保單，各家壽險在銷售時，已開始讓保戶簽署告知書，表示瞭解保單雖是保證續保但不保證費率。因此，針對保戶已簽署告知書的案件，未來如果調整費率時，就可以不用再派專員向保戶說明。

蔡火炎也表示，去年3月前銷售的舊保單，因過去招攬時可能沒有向保戶說明清楚，保險公司可以不用等到真的漲費率才派專員說明，即日起就能向保戶說明，不管是用告知書，還是用電話錄音等，留存相關證據，「就算現在沒有要漲費率，保險公司也能先開始跟保戶說明」，過程中向保戶講清楚，雖現在沒有要漲費率，但費率是不保證。

若保戶不同意簽署告知書呢？保險局表示，現行實務上來看，去年3月後銷售的個人健康險，若保戶沒有簽署告知書，核保通常會請補簽或是不核保；而過去未簽過告知書的既有保戶，主管機關在意的是「有沒有每一位保戶都清楚告知」，不會要求每一位保戶都要「同意」才調費率。

保險局也規定，不保證費率的個人健康險要漲費率前，保險公司要提出說明調漲費率的合理性、保單銷售後所有年度的經驗資料，且經驗資料不得低於3年，例如保單已賣10年，就要提供10年經驗，由金管會進行審查，核准後才可以調漲費率。

蔡火炎指出，希望保險公司提供從商品開賣到銷售的每一年度經驗資料，主要是考量健康險剛開始銷售時，可能保戶還年輕、損失率很低，後來客戶年紀變大，損失率開始提高，若保險公司只截取最後幾年的損失率、虧損情況，但保戶還年輕時損失率不高，保單有賺錢卻沒有考慮進去，對保戶不合理，因此才要求每一年經驗資料都要一併看。