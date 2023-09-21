中秋佳節將近 緬甸母語師提醒：帶豬肉月餅來台恐挨罰20萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

移民署北市服務站21日舉辦「新住民法令宣導課程」，邀請到來自緬甸的母語講師李艷菁，分享從學生身分轉變為專業母語老師的心路歷程，李也趁著中秋佳節將屆，表示東南亞的月餅大都包含豬肉，因口味獨特一直是不少新住民最愛，但為防預豬瘟，她呼籲大家不要攜帶、寄送含豬肉的月餅來台以免觸法。

來台9年的李艷菁，現為不少國中小學的緬甸語教師，以及新住民語文教學母語師，她當年為愛嫁來台灣，完全不會講中文的她，從報名國小夜校開始，一路從注音符號學習，透過每天和親友硬講中文、看電視，努力改善咬字及發音，最後終於習得一口流利的中文。

從國小補校到國中補校畢業，在學習的過程中，讓她對教書充滿興趣，後來接觸到母語課程培訓，經過6年的母語講師的培訓，李艷菁成為北新國小的緬甸語老師。李艷菁鼓勵在台灣的新住民一定要保持學習精神，如此才能成就新的自我。

在法治課程中，李也提到中秋節將近，新住民朋友千萬不要因為思鄉情切或口腹之慾，違規攜帶或請國外親友寄送豬肉製品到台灣，尤其是含有豬肉的月餅更要特別注意，違規入台將予以重罰，第1次處20萬元罰鍰，第2次就開罰100萬。

李艷菁也熱情跟學員們分享家鄉過節習俗，每逢10月緬甸就會舉辦「點燈節」盛大慶祝，其重要性不亞於台灣過年，節慶時期家家戶戶都會裝飾燈籠及花燈，也會吃月餅，眾人齊聚一堂到寺廟點亮上萬支的蠟燭，懷著感謝的心來祈福，象徵驅逐內心黑暗並帶來光明，故又稱「光明節」!萬家燈火把街道照映的五彩繽紛，既莊嚴又美麗。課程中李艷菁帶領學員手作熱汽球造型燈籠，雖遠在異鄉，心中仍為思鄉的中秋節，增添幾許懷念與感謝。 移民署北市服務站主任蘇慧雯，藉此也鼓勵新住民朋友在異鄉走出自己的新人生。移民署致力於協助新住民及其子女完成夢想，而第10屆新住民及其子女築夢計畫，已經開始受理報名，歡迎符合資格的新住民朋友踴躍報名，一起築夢，報名期限至今11月20日止，報名簡章已公布在移民署全球資訊網歡迎搜尋。