Meta：購物旺季到來 商家可善用AI提高成交率

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第四季購物旺季即將到來，Meta表示，台灣消費者對於節慶購物的參與率達86％，高於全球平均（70％），而社群及創作者為消費者購買決定的重要依據，Meta建議商家善用AI工具來提升成交率。

Meta指出，AI行銷工具可有效媒合廣告受眾，及吸引新客，對品牌成長將有顯著助益。

Meta指出，社群已成為消費者探索流行趨勢的首要管道。節慶購物季期間，高達81％的Z世代消費者透過Facebook、Instagram探索並發掘感興趣的商品。

針對亞太區的調查中發現，67％的消費者認為，與其他平台相比，在Facebook、Instagram探索的品牌及產品更符合自身的興趣及需求。

針對商家，Meta提出三建議，包括，第一，商家需先盤點戰力、在節慶之前需儘早營造購物氛圍，以衝高買氣，運用已成熟的AI學習成果，將新客培養為未來的忠實顧客。

其次，善用AI找到更多感興趣受眾。Meta的AI行銷工具，透過系統高效速成學習，可以更靈活地為品牌尋找潛在受眾，加速品牌在購物季期間的營收增長。

最後，創意決勝。根據不同消費者的購物動機或猶豫原因，來延伸多種版本的創意素材，交叉使用靜態與動態素材，不僅能同時照顧到不同族群的消費需求，也將有助於運用AI工具投遞多元化廣告內容，確保極大化的行銷成果。