《金融》央行下修今年GDP至1.46%、明年上看3.08% 通膨降至2%以下

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【時報記者任珮云台北報導】央行今舉行3Q理事會，綜合國內外經濟金融情勢，考量國內通膨緩步回降趨勢，明年通膨率可望降至2%以下；此外，本年國內經濟成長不如預期，預估本、明兩年產出缺口皆為負值。央行理事會全體一致通過本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。

央行總裁楊金龍表示，央行下修今年GDP至1.46%，明年GDP上看3.08%且通膨可望降至2%以下。鑒於全球景氣下行風險及通膨壓力仍存，央行將持續關注主要經濟體緊縮貨幣政策之外溢效應，中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

央行自2020年12月以來，五度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。此外，本行自上年3月以來升息及調升存款準備率，亦有助強化選擇性信用管制措施成效。

今年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長走緩，不動產貸款之逾放比率維持低檔，信用品質尚屬良好。隨政府相關部會落實「健全房地產市場方案」，賡續完善相關制度與措施，今年以來房市交易減緩，房價漲勢漸緩，預期效果將持續發酵。未來本行仍將持續檢視不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，以及管制措施之執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。