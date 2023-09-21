廚師收錢不洗手！ 高雄情侶吃滑蛋蝦仁飯 1天上吐下瀉30次

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高雄又傳出沙門氏菌作祟！1對情侶日前至新興區某日中複合式餐廳用餐，沒想到隔天下午2人開始嚴重上吐下瀉，直到14日到醫院掛急診，被診斷出感染型腸胃炎，且體內病毒量是平常人的10倍之多，甚至高達13倍。高市衛生局表示，於9月14日接獲醫院通報後立即前往稽查，於21日檢出滑蛋蝦仁飯有沙門氏桿菌，且與醫院17日採集人體1件檢體檢出沙門氏桿菌相同。

該女生在Dcard上面發文表示，她和男朋友於9月11日約21時，至南華夜市裡的XX中日複合料理用餐，我們吃到帶有黑點的生魚片、滑蛋飯具有異味，且廚師手碰完錢幣都不經任何清潔，直接繼續做飯。

後來，2人皆於12日下午開始嚴重上吐下瀉至無法正常生活，並於14日凌晨至急診，被診斷為「感染性腸胃炎」、體內病毒量是「正常人的13倍」、前期上吐下瀉「一日共約30次」，被強制住院治療3至10天，得病後一周以上才恢復正常排便功能。

除此之外，2人還因此便出血便、嚴重脫水、綠色水瀉多日、失去一陣子排尿功能、發高燒至40度、多處為了承受高濃度點滴而腫漲瘀青等諸多其他時間與精神上的損失尚未列出。

衛生局表示，於9月14日接獲醫院通報2人疑似食品中毒案並於當日派員依食品良好衛生規範準則查察，經查冰箱溫度未定期監控並紀錄、從業人員未定期接受體檢、食（材）品未妥善包覆並離地放置、牆壁不潔等缺失，當日業者自主停業執行作業場所清消，相關缺失責令業者限期改正。於此同時與後續無接獲其他通報，衛生局將持續掌握通報情形。

現場採集共同攝食食品、環境、廚工和民眾等檢體計12件，21日滑蛋蝦仁飯檢出沙門氏桿菌且醫院17日採集人體1件檢體檢出沙門氏桿菌。食材和患者檢體都驗出沙門氏桿菌，在確認為同一病原之下，衛生局依違反食安法第15條暨同法第41條、44條、49條規定，處新台幣6萬元罰鍰勒令店家停業3天，相關事證移送地檢署偵辦。

衛生局提醒，沙門氏菌耐熱性低，烹煮食材應充分加熱並儘早食用。有關業者使用蛋品，初步釐清係使用國產殼蛋，衛生局將進一步溯源釐清。