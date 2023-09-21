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奇景攜手子公司源奇推新技術 開創眼鏡全新體驗

Liqxtal Graph顯示眼鏡，基於反射式TFT液晶顯示器架構，可以在眼鏡外側鏡片表面顯示多樣的彩色數位內容，而不會影響用戶的視線 。圖／源奇科技
Liqxtal Graph顯示眼鏡，基於反射式TFT液晶顯示器架構，可以在眼鏡外側鏡片表面顯示多樣的彩色數位內容，而不會影響用戶的視線 。圖／源奇科技

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奇景光電（納斯達克代號：HIMX）攜手子公司源奇科技股份有限公司（Liqxtal Technology Inc.）21日宣布，開發出採用源奇獨特專利技術Liqxtal Graph 的顯示眼鏡技術，基於反射式TFT液晶顯示器架構，提供不同於傳統眼鏡的全新體驗，為業界首創。

源奇科技為具有卓越光學設計專業，並致力開發各類液晶光學元件的公司，特別專精於電控可調鏡片的開發。Liqxtal Graph顯示眼鏡，採用反射式顯示專利技術，可以在眼鏡外側鏡片表面顯示多樣的彩色數位內容，例如文字訊息、圖形和動畫等，而不會影響用戶的視線，並提供與傳統眼鏡相同的配戴體驗。

Liqxtal Graph亦可結合物聯網（IoT）技術，將眼鏡轉變為創新的顯示平台，以超低功耗，在鏡片上動態展示各種虛擬的彩色物體，讓Liqxtal Graph成為可穿戴裝置的理想選擇，並創造顯示眼鏡更廣泛的應用可能性，例如實時貼圖、互動遊戲和社群媒體互動等，擴展傳統眼鏡的應用領域。

Liqxtal Graph顯示眼鏡將在2023年9月27至30日，於美國內華達州拉斯維加斯舉辦之2023年美西國際眼鏡展（Vision Expo West 2023）首次亮相。

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