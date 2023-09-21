《航運股》空運最壞已過！中菲行：9月貨量續升、明年景氣可期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】中菲行(5609)總經理邱鈞榮表示，空運是景氣的前哨，現階段存貨減少，消費端也在增加信心，8月空運貨量來到今年最高，已經有旺季跡象，9月歐美線持續看到成長趨勢，預期2024年空運是可期待的一年。

今年前8月空運總噸數94.2萬噸，接近2019年同期98.5萬噸，今年初雖然較弱，但8月之後逐步追上2019年同期，需求比7月增加許多，雖然力道不明顯，但需求存在，是不錯現象。這也使得亞洲到美國空運價格上升，尤其到紐約幾乎一位難求，市價每公斤260元，芝加哥約130元，其中，電商貨量到紐約相當多，以往貨運的9成是一般貨物，1成是電商，現在電商占比已經升到4成。此外，邱鈞榮指出，巴拿馬運河水量不足，船舶都在排隊，部分季節性貨物非空運不行，帶動海轉空效應，也造成東岸空運價格提升。

美西部分因為客機多、供給也較多，現在約9成滿，東岸現在喊價搶位，而西岸的洛杉磯、舊金山每公斤約125元，歐洲每公斤約85元，亞洲還在低檔，主要因為班次多加上市場平淡。

至於AI伺服器需求是不是真的，邱鈞榮觀察，AI伺服器出貨慢慢在增加中，從今年11月開始，下單量已經有15～20萬台，預估會是2024年的主流。

他認為，空運最差時候已經過去，即使今年3、4月淡季也沒有多差，9月歐美線都看到貨增價漲，預期可以延續到2024年，空運2024年仍可期待。