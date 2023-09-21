新北17里再獲低碳永續家園 累計167里獲認證居全台之冠

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新北市環保局昨(20)日舉辦「低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，鶯歌區與鶯歌東鶯里、蘆洲忠孝里、三重光輝里等17個里獲「環境部低碳永續家園認證」，還有36個社區獲得「新北市低碳社區標章認證」。

環境部推動低碳永續家園評等，此次新北鶯歌區以及鶯歌東鶯里、蘆洲忠孝里獲得銀級認證，另外三重光輝里、中和頂南里、永和大新里等15里也獲得同級認證。

新北環保局說明，環境部分為縣市、行政區、里等層級，透過生態綠化、綠能節電等6面向實地評核，頒布銀級、銅級認證，新北市目前有167里獲認證，高居全台之冠。

環保局說，此次獲獎的區和里，透過區長、里長的號召宣傳，加上居民主動參與、志工與里民的主動參與，推動綠屋頂等生態綠化設施，或設置再生能源系統、推廣使用節電電器。也有里發揮創意，結合低碳飲食與照顧長者，籌辦老人共餐等。

新北市也因應環保，推動低碳社區標章，以綠建築、綠色能源等6面向訂定18項指標給社區自評，專家實地評核後，依得分分成白金級、金熊級、銀鵝級三種認證，本次有包含板橋日勝幸福站A6東區社區與等共36個社區獲得低碳標章。

環保局長程大維說，新北市做為全台人口最多的城市，積極規劃氣候變遷因應作為，除了訂定2050淨零排放目標外，也發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，讓每一位市民都能了解氣候議題的迫切性、並自發性地從生活中落實減碳。