NGS檢測預計明年納健保 國內調查：6成癌友願意自費4萬元

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肺癌死亡率居國人死因之冠，儘管標靶藥物可幫助晚期患者續命，但肺癌基因型態多元，需仰賴「次世代基因定序」（NGS）找出適合的標靶藥物，自費價格可能超過十萬元。台灣癌症基金會針對肺癌病友及家屬調查顯示，6成的人願意自費4萬元以下檢測，顯示NGS費用越親民，有越多的病友家庭可負擔。

肺癌的致病基因型態多元，包括EGFR、ALK、KRAS、BRAF、ROS1、MET等，傳統基因檢測僅能檢視單點基因，過往肺癌病人若治療效果不佳，就需從EGFR、ALK等逐一進行單基因檢測，若是屬於罕見肺癌患者，則需要反覆檢測，可能面臨延誤治療或是檢體不足而無法接續檢測的窘境。所幸新藥新科技發展之下，已有可一次檢測數十種甚至數百個位點的「癌症次世代基因定序」，幫助病人選擇相對應的標靶藥物。

台灣癌症基金會攜手台灣肺癌研究學會今年3月針對肺癌病友及家屬進行「醫療檢測認知調查」，共回收132份問卷。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，81％的填答者表示聽過NGS，比起2021年調查結果僅23％，顯示病友及家屬近幾年對於NGS的認識大幅提升。

對於可接受NGS的價格區間，有6成的人願意自費4萬元以下檢測，顯示出NGS費用越親民，越有較多的病友家庭可負擔。再者，病友們對於做了NGS結果的期待，8成都希望趕快找到治療方式，但也同時擔心檢測後雖有對應的藥物治療，但健保卻不給付。上述調查結果皆顯示，病人最為重視「要花多少費用」、「做了檢測後有沒有藥可用」、「用不用得起」等與自身權益相關訊息。

健保署署長石崇良今年7月透露，已準備將NGS納入健保給付，預估今年底前完成討論，最快明年第二季或第三季開始給付，但還未決定哪些癌症、哪些療程適用給付，終身一次給付或是前線治療無效後才給付，這牽涉到給付人數多寡，亦會影響全額或部分給付。

台灣肺癌研究學會理事、台北醫學大學副校長李岡遠表示，NGS檢測明年即將納入健保給付，對於台灣癌症臨床醫療將是一大進展；尤其在健保預算有限之下，哪些NGS檢測應優先納入給付、給付條件優先順序為何，值得各界探討，也期待後續在各界專家的智慧下，凝聚共識討論出最佳解方。

李崗遠指出，若病人都能獲健保支持接受NGS檢測，除了減少經濟上的負擔外，也能更精準投藥治療，避免經歷成效相對不佳且副作用嚴重的治療，亦能減少醫療資源的浪費，對降低健保藥物負擔也是一大福音。