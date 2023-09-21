乙烯、PP及ABS、PS彈升 台塑化、台化、國喬、台達化進補

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油價持穩墊高，遠東區石化上游乙烯現貨報價勁揚15美元，丙烯上漲5美元；台塑化（6505）、中油石化營運加分。PP及ABS、PS也在需求支撐、反映成本補漲帶動，PP現貨彈升15美元，ABS、PS續揚10美元，ABS每噸1,340美元，PS報價站上1,200美元整數關卡相對原料SM因苯原料漲多拉回60美元，現貨報價也下跌76美元，每噸1,109美元，廠商利差持穩提振。台化（1326）、台達化（1309）及國喬（1312）營運添利。

至於PVC、HDPE、LDPE持平，EVA、LLDPE則下滑15美元、10美元，EVA每噸為1,480美元。

PP在經過前期的深度下跌後市場利空被快速消化，市場出階段性反彈需求。7月市場漲幅偏緩，8月市場快速反彈，經濟政策持續出台及海外通膨降溫，搭配金九銀十需求抬升預期及沙烏地額外減產等成本提振，8、9月價格步入新一輪反彈週期。

廠商表示，第四季PP供應端壓力不斷釋放，下游需求的提前消化或使得價格面臨下行壓力；但原油在沙特額外減產期限持續使得供應趨緊態勢持續，成本支撐尚可，加上從往年消費邏輯來看，10月仍為傳統消費旺季，家電、汽車等產業需求將迎來爆發式成長，對PP市場有不同程度支撐，消費量表現偏樂，預計第四季價格重心穩中有升。

PVC市場成交氣氛平平，企業報盤大部分穩定為主。目前市場供應端暫無庫存壓力，需求表現不溫不火，部分企業出貨壓力漸起，預期短線企業報盤旋中局部會有窄幅調整。

此外，SM近期市價升量縮繼續抑制市場，而隨著成本回落，產業鏈各環節補庫積極性順勢回落，現貨價格跟隨回調為主。

分析師認為，SM市場開工率、產量以窄幅上行為主，供應增量集中在企業端，但不足以改變市場供應偏緊狀況。在價格上漲的環境下，貿易商惜售情緒較濃。目前成本端支撐仍較強，SM下游ABS、PS表現尚可，庫存維持低位格局，預估短期區間震盪運轉。