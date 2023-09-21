恩智浦榮獲多項著名汽車產業殊榮

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國際半導體廠商恩智浦半導體（NASDAQ：NXPI）宣布獲得三大汽車合作夥伴的肯定。其中，兩大汽車業者DENSO和現代汽車集團（Hyundai）頒發供應商獎項，

因恩智浦在確保供應量能（supply capacity）、連續性以及客戶服務方面的努力。同時，恩智浦以數位汽車鑰匙（digital car key）解決方案，獲BMW Group頒創新獎。

恩智浦半導體全球銷售執行副總裁Ron Martino表示：「要成功應對汽車產業複雜的供應鏈環境，以提供客戶所需的真正創新，唯有半導體製造商、Tier 1供應商以及OEM廠商共同緊密合作方能實現。」

DENSO 特殊成就金獎（Gold Award for Special Achievements）獎項表彰恩智浦在供應條件艱難的情況下，仍能確保業務連續性的傑出努力，同時維持極高的客戶服務水準。

另外，恩智浦今年四月榮獲現代汽車集團2022全球年度供應商獎（Global Supplier of the Year award），恩智浦成為首批獲得此項認可的半導體供應商之一。該獎項從供應和供應保障方面，強調半導體供應商和汽車OEM廠商密切合作的重要性。

恩智浦與Continental Automotive GmbH Regensburg 合作的創新數位汽車鑰匙解決方案亦榮獲BMW Group供應商創新獎，該解決方案運用超寬頻技術 （Ultra-Wideband technology），讓車輛駕駛使用智慧手機即能安全解鎖，無須實體車鑰。

Ron Martino指出，我們非常自豪能夠以恩智浦超寬頻 （UWB）為基礎的創新數位汽車鑰匙解決方案而獲得BMW Group肯定。恩智浦堅持不懈地致力開發突破性技術，並促進客戶協作關係。