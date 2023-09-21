聯準會9月暫停升息 何時才能盼到真正降息？

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美國聯邦公開市場委員會（FOMC）全體官員一致同意9月暫停升息，不過，FXTM富拓指出，點陣圖顯示有12位官員認為，年底前需再升息一次，反映出聯準會保持鷹派論調，抑制通膨繼續升溫的堅持十分清楚。

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，此次會議結論顯示本輪升息循環距離結束還早，聯準會同時暗示，在利率達到5.75％的高點後，可能會有一段時間維持利率不變。最新點陣圖對2024年底的利率預期中值為5.125％，比6月時的點陣圖顯示2024利率中期在4.625％明顯提高，也就是說，「更大幅度的降息循環要到2025年才開始。」

法國巴黎銀行財富管理表示，年初至今始終認為美國經濟將於2024年出現溫和衰退，而非軟著陸。

基於經濟活動將放緩的預期，法國巴黎銀行財富管理指出，先前基本預測也是美國經濟將於2024年陷入衰退，因此美國長期利率預期已見頂或接近峰值，聯準會應會於2024年第二季開始降息，並降息125個基點，至2025年中累計降息225個基點。

貨幣政策效應平均滯後期為12至24個月，美國自2022年3月才開始升息，說明此時的經濟數據放緩屬於正常現象。此外，實質利率目前為1.9％，為2009年以來最高水平，而目前該水平對美國具有足夠的限制性。

鑒於先前基本預測是美國經濟將於2024年陷入衰退，法國巴黎銀行財富管理預期聯準會將於2024年第二季開始降息，並降息125個基點，至2025年中累計降息225個基點。聯準會可能達到本輪升息終點，預期經濟活動將放緩，因此美國長期利率預期已見頂或接近峰值。