助產業高值化 醫材公會特聘李鍾熙、黃志芳等五專家為顧問

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助推產業朝高值化發展，台灣醫療暨生技器材工業同業公會21日晚上舉行的理監事聯席會議中，聘任外貿協會董事長黃志芳、新北市政府顧問吳明機、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙、臺大醫院新竹臺大分院院長余忠仁和中華開發生醫基金董事長何俊輝為顧問。

新任醫材公會理事長李永川表示，五位高級顧問在各自領域均享譽盛名且各有專才，醫材公會特別借五位專家在臨床醫學、生醫產業創新、國際行銷推廣及跨域溝通整合等各項長才，協助新設包括法遵、臨床及行銷三大功能委員會，以推廣醫材產業高值化、國際化及數位化三大發展目標。

李永川強調，高級顧問有如企業的獨立董事，公會需倚重高級顧問的專業，為公會三大發展目標提供專業意見和建議，積極讓公會成為醫材產業的發展平台。他期許自己為醫材產業的擺渡人，藉由引入高級顧問的協助，讓台灣醫材產業在高級顧問及公會成員的共同努力下，發展出自己的獨特性，並且能成功以台灣國家品牌的商業模式邁向國際。

成立70周年的醫材公會，是全國唯一醫療器材製造業團體，目前擁 有422家會員且還持續增加中，在國內生技醫療器材產業發展中，扮 演產業與政府的重要溝通樞紐，不僅為生技醫療器材產業發展提供重要政策建言，更為會員廠商提供法規與商業拓展等重要支持。

此次證書頒發儀式，邀請衛福部政務次長王必勝、食品藥物管理署署長吳秀梅、經濟部國際貿易局局長江文若及數位發展部數位產業署署長呂正華，擔任頒證貴賓並頒發證書予醫材公會新任高級顧問、副理事長、理監事及三大功能委員會主委。共同見證醫材公會嶄新的氣象，以及助力產業發展的決心。