外資提款今年第二高 台股十千金剩九個

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台股21日收在16316.67點，再挫218點、跌幅1.32％，日K連四黑、跌破半年線，權王台積電下跌8元至527元、跌幅1.5％。法人指出，AI概念股表現相對佳，但在外資強力提款下，無法帶動大盤向上走，台股十千金跟著跌落，剩下九千金，且外資21日賣超達339.7億，創下今年第二大提款金額。

據統計，三大法人21日合計賣超397.8億，外資賣超339.7億、自營商賣超59.9億、投信買超1.9億，雖然投信追平歷史紀錄的36連買超，但金額相比投信近來平均買超金額20～30億，頓時縮減了不少。

統一投顧董事長黎方國表示，由於21日凌晨聯準會（Fed）再度釋出「鷹派」訊息，暗示年底前將再度升息，觸發公債殖利率再度走揚，造成美股四大指數全面下挫；且台灣8月外銷訂單連12 黑、減幅又擴大，加上新台幣重貶1角，貶破32.1元，市場氣氛轉趨保守。

台股21日開低走低，開盤即為全日最高點，隨即一路下殺，連破半年線、16,400點兩道關卡，最低點來到16,300點，台積電再次成為外資提款機，其他權值股包括大立光、聯發科都跌超過1％，面板雙虎、台塑四寶、重量級金融股等也都很疲弱。

此外，台股千金股只剩9檔，譜瑞- KY跌破千元，台股「十千金」頓時變成「九千金」。盤面上，相對較抗跌的類股有居家生活、電子通路、綠能環保、建材營造、電腦設備、化工等。

目前整體大盤賣壓沉重，盤面上無明顯主流族群，多方資金僅零星點火個股，現階段台股仍是震盪修正走勢，短線可能再去測試前波低點16,264點，操作上宜保守，逢拉回急跌才進場布局。