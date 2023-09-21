馬戲團、劇團齊聚桃園！ 藝術巡演走進大園、楊梅周末登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市每年推動藝術巡演活動，將優質藝文表演帶進桃園各區。今年已在復興、觀音及新屋區辦理，吸引逾5000人次觀賞。9月23日將由故事工廠在大園國小帶來「3個諸葛亮」演出，24日則由創造焦點馬戲團在楊梅瑞梅國小演出奇幻馬戲「島嶼怪誌：貓將軍」，邀民眾一起來看戲。

文化局表示，故事工廠2013年成立，為台北市卓越的表演藝術團隊，更於2017至2022年連續獲得國家文化藝術基金會Taiwan Top殊榮，長期以原創戲劇作品為主，至今已呈現18件精采作品。

將於23日晚間演出的「3個諸葛亮」以3位說書人為主角，透過法庭審判、新聞報導、光影秀、默劇及雙簧等多種表演手法，結合嫦娥奔月、牛郎織女、梁祝及白蛇傳等4大愛情傳說，為觀眾帶來笑聲、淚水及感動的故事，透過這些故事，觀眾將感受到深刻情感和人生哲理。

文化局提到，創造焦點馬戲團成立於2015年，至今已累積不少海內外演出經驗，展現專業特技及劇場實力，並4度榮獲台中市傑出演藝團隊。團隊致力於將當代思維與新風格融合進雜技、馬戲當中，從而創造出當代馬戲的新焦點，讓大眾看見傳統文化與當代藝術並駕而出的當代馬戲美學。

24日晚間演出以台灣民間神怪故事為發想，藉劇中主角貓將軍展開故事情節，並透過驚、難、奇、美的馬戲肢體藝術，表述屬於台灣傳奇妖怪與怪談故事，在滿足大眾對於妖、鬼、神、怪的存在充滿無限的好奇和想像的同時，帶來難以忘懷的藝文時光。

2023桃園藝術巡演於7至10月間在桃園各區巡迴演出，下場次將於10月9日在平鎮區東安國中登場，由紙風車劇團出演「紙風車的魔法書」戲劇演出，活動詳情可至桃園市政府文化局官網（http://culture.tycg.gov.tw）或臉書搜尋「桃演本鋪」（https://www.facebook.com/typerformanceart）查詢。