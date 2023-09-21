《金融》國泰世華估2024年Fed有降息空間 股市低檔翻揚

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【時報記者莊丙農台北報導】美國聯準會(Fed)雖宣布暫停升息，但利率點陣圖顯示，2023年仍可能再升息1碼，且2024年降息空間縮窄。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行最新發表的分析認為，2024年Fed可能出現降息空間，但「迅速大幅降息」機率不高，股市中長期有望隨基本面低檔翻揚。

國泰世華銀行指出，此次暫停升息，並且利率將維持在高位更久，意味著後續經濟復甦力道將受限。國泰世華銀行分析，一旦經濟活動放緩，若再配合通膨回落，2024年美國聯準會可能出現降息空間。

短線上債券利率仍將維持高位，隨核心通膨持續降溫，美國聯準會逐步走入升息尾聲的大方向不變，預期長線公債殖利率終將回落，殖利率逢高仍是布建債券契機。

股市方面，近期美股走勢受高利率環境影響，對評價面形成壓力而震盪。國泰世華銀行觀察，企業獲利狀況正在改善，加上近期ISM製造業的新訂單/存貨比已連續3個月站穩1，顯示製造業去庫存化接近尾聲，支撐股市下檔空間。長線而言，股市前景依然看好，若逢股市拉回，不妨站在買方思考，逢低分進場批布局。

匯市方面，歐洲央行(ECB)釋出升息見頂訊號，偏鴿立場壓抑歐元走勢，加上近期經濟表現美優於歐，進一步推升美元走強。國泰世華銀行預期，美元近期仍將保持強勢，待美國聯準會(Fed)釋出最後一次升息訊號，美元才會出現走貶空間。