臺灣豬肉重返國際 菲律賓、日本、新加坡為目標市場

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臺灣豬肉在口蹄疫拔針之後，如何將優良豬肉結合美食化為商機並前進國際市場，是現今養豬企業及加工食品業熱門的話題。為積極將臺灣豬肉與加工品推廣至國際市場，農業部特委託財團法人商業發展研究院(Commerce Development Research Institute，簡稱「商研院(CDRI)」)日前於張榮發基金會國際會議中心，辦理「臺灣豬肉前進國際市場國際論壇」，邀請對於國際豬肉貿易市場業務嫻熟之專家，針對以開放部分豬肉品項之菲律賓及努力正接洽中之日本、新加坡市場，以及國際行銷策略之西班牙肉品經驗進行分享。

農業部國際事務司林家榮司長表示，促進豬肉產業永續發展及維護豬農收益，是農業部非常重要的工作，而協助臺灣生鮮豬肉重返國際市場，也是國家重要政策。此次舉辦論壇針對海外目標市場肉品行銷策略等議題進行分享與討論，將有助拓展國際市場。

針對台灣豬肉潛在市場議題進行交流討論（左起）農業部林家榮司長、ALL FOOD ASIA, INC CEO Arnel Almira、前駐新加坡台北代表處代表梁國新、畜牧司養豬產業科科長周文玲、農業部動植物防疫檢疫署科長黃慶昌於會後貴賓交流熱絡，針對臺灣豬肉外銷市場前景給予高度肯定。圖／商研院提供

當日論壇針對海外商情提供詳細資訊，包含菲律賓肉品進口貿易協會Arnel Almira副理事長分享當地食用豬肉的飲食文化及同時臺灣有機會銷往菲律賓的部位肉產品。駐新加坡台北代表處梁國新前大使則分享新加坡市場的切入契機，並建議臺灣業者帶著自家產品到新加坡市場與買主實地交流，探索採購需求，並建立自己的品牌形象。西班牙商務辦事處 Eduardo Euba Aldape處長以「伊比利豬進軍國際行銷策略」為題，分享「豬肉界愛馬仕」品牌逐步推廣、拓展世界各國的戰略思維。美商弗若斯特沙利文股份有限公司Diego Shimizu首席顧問分享「日本肉品進軍國際市場策略」，並表示做生意有品牌、物流及商品在地化三個要點，由此三視角出發，考慮當地市場競爭狀況，提高攻入市場機會。

上下午兩場綜合座談分別由農業部國際事務司林家榮司長、商研院主持，農業部同仁分享牧場及加工廠面對國外農業主管機關來臺灣查核時應注意事項，並深入探討面對國際競爭趨勢，臺灣豬應如何佈局未來。張副院長表示，未來在穩定國內豬肉供應與價格的前提下，商研院將協助政府持續輔導有外銷意願的業者轉型升級，接軌國際市場。

本次論壇採用實體與線上會議形式辦理，與會者關包括心豬肉外銷議題的產官學研代表計340多位，其中論壇現場有97位及線上245位，上下午兩場座談交流時間，討論熱烈，找尋臺灣豬肉產業進軍國際的機會。

張皇珍副院長於論壇結束前綜合結論表示，商研院會將論壇各界寶貴意見納入策略研究，並期待在各界努力之下，明年臺灣可以成為亞洲唯一無豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟的非疫區國家，大幅提高我國生鮮與加工豬肉產品的國際競爭力。