台中三處大基地「造綠」預售案 銷售詢問度超夯

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台中下半年至少有三個位處新興重劃區的大基地預售案競相推出，包括「達麗×白天鵝新高鐵案」、「雙橡園4117」、「豐邑太原YES」，總銷金額均破百億元，基地面積皆超過4,000坪，建商均強調規劃私家大花園，打造「家在公園裡」的綠意景觀，頗受市場青睞，銷售與詢問度熱絡！

其中，位在台中高鐵正前方、出站即到家的「達麗×白天鵝高鐵新案」，基地面積4,584坪，留設約1,700坪的中庭綠地花園，中庭棟距最長達80米寬，開闊式建築配置，讓各個朝向的住戶都能享有中庭景觀與採光通風性。

「達麗×白天鵝高鐵新案」現場專案指出，達麗建設的開發觸角遍及海內外，將多元化的建築設計概念與綠覆景觀想法導入高鐵新案中，委由澳洲設計團隊PTW為新案量身打造區域最高28層的地標建築，可遠眺筏子溪水岸風光與七期百萬夜景，未來落成完工後，還能一覽4.8萬坪的「台中高鐵娛樂購物城」以山、雲、水三大設計元素呈現的城區，以及近2萬坪的景觀綠帶。

而根據台中市都市計畫書內容，總計畫面積273.35公頃的台中高鐵特區劃設了河川區、河川兼道路區等土地使用項目有20.71公頃，加上公園、兒童遊樂區、農業區、綠地區…等合計有43.2公頃，佔整體計畫面積15.8％，是台中14期公共綠地面積12.9公頃的三倍之多。水岸藍帶除了具景觀視野之外，更有降溫引風的氣候調節功能。

總銷高達180億元的「達麗×白天鵝高鐵新案」，由於基地位置佳，以及全台最大的台中高鐵娛樂購物城帶動，加上開發單位達麗建設、白天鵝建設在全台各地累積的品牌聲量與已購客群，新案尚未正式公開就已詢問不斷，住宅產品規劃22至46坪，小坪數易入手也是高人氣的原因之一。

此外，位在水湳單元八的「雙橡園4117」，基地面積廣達4,117坪，規劃3,500坪私有花園，樓高41層的超高層建築更能居高臨下欣賞水湳中央公園的綠海景緻，是近期備受矚目的豪宅新案，詢問度熱絡，預期將再創區域天花板價。

而位在北屯14單元的「豐邑太原YES」，是台中近期討論度極高的大基地新案，建案基地原為知名的「太原夜市」用地，豐邑機構不惜砸下40億重金購入7,300多坪土地，將分成二期開發，總銷金額高達200億元。

第一期「豐邑太原YES」基地面積逾6,200坪，其中規劃3,600坪私家花園與豐富公設，產品規劃25-45坪，總戶數達818戶，今年6月進場時，以每周20多戶的速度銷售；隨著平均地權條例新制7月上路後，目前每周仍維持10多戶的銷售成績。據悉目前銷售量已衝破300戶，根據最新實價登錄顯示，住家最高單價已來到每坪58.7萬元、單價創區域新高。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，全球親綠趨勢，使得開發商更加注重人居環境，自發性提升綠覆設置，對城市、居民而言都是正面效益，而建案講求綠化越趨普及，也讓購屋者能有更多元產品可選擇，不再是高價住宅專有。