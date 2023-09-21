歡慶27周年 iHerb推出限時全館73折優惠

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高CP值的美國海外網購電商iHerb，能輕鬆購入全世界超過3萬款品牌商品，不管是營養保健，還是食品調味等，甚至是美容保養品都能一站搞定，是許多台灣民眾網購首選。今年9月iHerb將與台灣顧客同歡慶27周年，自9月22日至25日結帳時輸入【27YAHOO】即可獲得史無前例的全館73折優惠，讓消費者用更划算價錢買到高品質產品。

iHerb於2022年年中回歸台灣市場後，持續針對消費者喜好提供高品質產品與優惠服務，讓iHerb在短時間內即躍升為台灣消費者最愛買的境外網站前五名。從8歲到80歲、從健身猛男到都會女性，不僅能滿足各種需求，還可省荷包。

當面對琳琅滿目的產品時，選擇適合商品變得相當困難。為滿足消費者需求，iHerb 推出健康小測驗活動，讓消費者能更輕鬆找到適合自己產品。只要在網站上簡單回答些問題，iHerb專業醫師和健康專家團隊會依據回答提供個性化商品推薦，使消費者能更滿足健康和營養需求。

iHerb 網站上擁有上百個品牌，每個品牌都針對不同需求提供多種解決方案，如Nature's Way 專注於提供綜合維他命等營養保健產品，從兒童老年人都滿足其營養需求；Bob's Red Mill 提供各種石磨穀物，是天然又健康的食品選擇，還有法國高品質的美味手工油品品牌La Tourangelle；受到健身愛好者或需要特定運動營養的人喜愛的Force Factor；以及iHerb自主研發品牌California Gold Nutrition，價格優惠且高品質而贏來超高人氣。iHerb 提供從日常保健到專業運動補給，從日常飲食到廚房奢華配料的多種選擇，滿足消費者在生活各個領域需求。

iHerb清楚知道顧客最在意的是什麼，因此在產品頁面中，消費者可以瀏覽所有產品評論，讓你更清楚產品是否符合自身需求，且iHerb台灣站提供繁體中文內容之外，還有iHerb專屬APP，訂單成立後相關通知也很明確，讓消費者購物暢通。

為了讓台灣顧客購買方便，iHerb持續改善購物環節，下單僅需短短數日就可從美國宅配到府。此外，訂單金額低於2,000元且過去半年少於6筆境外訂單用戶，iHerb會在顧客收到商品後2至10個工作天將關稅退回原支付方式，讓你「退稅」超有感。

想要在iHerb上購物，現在就是最好採買時機！9月22日至25日全館無門檻全商品73折，另外還針對Yahoo讀者推出專屬優惠，結帳時輸入【27YAHOO】即可多享有一次73折優惠，訂單消費滿1,200元免運等超讚回饋，買越多優惠越多。

iHerb提醒民眾記得提供委任書以加快清關速度，即可享有平均5日便能在家收到商品快捷運輸服務，快列清單把需要的保健品、藥妝一次買齊。iHerb 27週年慶特惠入口可查詢：https://maac.io/2bZKi