外資4天屠殺台股900餘億 政府螳臂擋車護盤 AI股唯一亮點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股21日跌破半年線鐵板支撐，八大公股行庫緊急救援，21日買超79.46億元，為連四日買超，合計買超達226億元，但難以抵擋外資連4日賣超905億元，台指期淨空單達1.32萬口，是2022年7月6日以來淨空單高峰，4天屠殺台股604點，21日收在16,316點，前低16,264點岌岌可危，AI股逆勢突圍，廣達（2382）、緯創、金像電、技嘉、緯穎、雙鴻，在一片綠油油股海中，點綴台股。

近4日政府護盤第一檔為21日股價跌破2年線及前低的台積電（2330），連4日買超70.51億元，第二檔為AI伺服器模範生廣達（2382，連4日買超5.63億元。

其次依序為台達電（2308）、南電（8046）、愛普＊（6531）、聯電（2303）、欣興（3037）、世芯-KY（3661）、矽統（2363）、祥碩（5269）、國泰金（2882）、微星（2377）、玉晶光（3406）、力旺（3529）、台泥（1101）、長榮（2603）、中鋼（2002）、長榮航（2618）、緯穎（6669）等，中鋼、台泥21日股價跌破前低，表現疲弱。

法人認為，台股本波段率先回檔的AI伺服器供應鏈必須先止穩，否則復華台灣科技優息（00929）等熱門ETF認養的個股便會緊接著回檔補跌，對台股不利。

所幸跌幅頗深的AI伺服器供應鏈21日逆勢突圍，緯創、廣達、金像電、技嘉、緯穎、雙鴻等早盤由黑翻紅，終場仍穩住上漲格局。