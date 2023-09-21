台北老爺酒店揮軍食品零售市場 推冷凍牛肉麵禮盒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

順應「食」代新潮流並搶攻「宅經濟」，台北老爺酒店今（21）日宣布推出冷凍牛肉麵禮盒，正式跨入冷凍食品零售市場，目前推出紅燒及清燉兩種口味，除了飯店現場及官網線上銷售外，老爺酒店集團旗下飯店亦同步販售，此外，也與微風超市合作，期待開發更多元通路，讓消費者買得更方便更快速，老爺冷凍牛肉麵每盒380元，9月底前至台北老爺館內購買可享買五送一優惠。

台北老爺酒店表示，挾「台北國際牛肉麵大賞金牌獎」加持，且中秋贈禮旺季到來，第一批3,000盒目前已接近銷售一空，未來老爺酒店集團旗下飯店除可販售外，各飯店的餐廳也將推出單點菜單。

2022年台北老爺主廚林繼正率領餐飲團隊參加台北國際牛肉麵大賞比賽，經過專業美食評審團及現場民眾盲測票選獲「紅燒牛肉麵金牌獎」，得獎後在飯店內推出「月見紅燒牛肉麵」深受好評，頻頻詢問是否有冷凍包可外帶，啟動主廚開發冷凍牛肉麵的想法。經過一年的時間反覆進行口味測試及挑選適合的麵條種類搭配，克服冷凍調理包與現煮牛肉麵的差異，終於順利推出紅燒及清燉兩種風味的牛肉麵，

冷凍後的牛肉麵復熱後的香氣跟味道沒有現煮的香，主廚林繼正以研發過程中就把原來的食材跟辛香料的比例增加，讓湯頭更加濃郁、更加鮮甜，不斷測試後才調整到接近現煮的味道。

老爺牛肉麵的特色是可以一次品嘗到2、3種牛肉的部位，其中「紅燒牛肉麵」主廚精選進口高級牛腱、牛筋及牛腩三種部位，烹調的秘訣之一是先將牛肉切塊入熱鍋乾煎至兩面上色，然後加入以牛骨、雞骨架熬製的高湯跟大量新鮮蔬果及八角、月桂葉、肉桂、花椒等數十種的辛香料，最後調入主廚秘製黃金比例的醬汁熬煮約四小時，湯頭甘甜不膩、肉質軟嫩，搭配彈牙滑順的蝴蝶麵食用。

「老爺清燉牛肉麵」清澈透亮的湯頭中，匯聚多種食材精華，主廚特選進口高級牛腱及牛腩作為主角，取用牛骨及雞骨熬煮多時的高湯作為底蘊，加入大量新鮮蔬果以及八角、甘草、月桂葉、花椒等數十種辛香料，交織出令人讚嘆的好味道，一舉突顯豐盈肉香精髓，特別是濃醇湯頭與滑順的北方拉麵結合，滿盈於口腔之中，成為魂牽夢縈的羈絆。另外可依個人喜好加入辣椒、蔥花或蔬菜，更是別有一番風味。