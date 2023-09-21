台苯：減產、新產遞延開出 SM市況持穩改善

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台苯（1310）21日法說會表示，當前需求仍未明朗，但大陸2020年來SM擴產潮，市場嚴重供過於求，在虧損壓力下，SM業者有減產或退出市場，新產能也有延後投產趨勢。目前SM廠開工率低，而新產能延後投產均有助減緩供給過剩的壓力，並對價格形成支撐，預期下半年營運持穩改善。

台苯SM年產35萬噸，營收比95.2％，客戶為PS、ABS廠商，產業涵蓋家電、機械、汽車、電子以及包裝產業；對二乙苯年產7,000噸則銷售到國內外各石化廠。

受制大陸2020~2025年SM新產投產，造成SM供過於求，業者削價競爭，台苯去年每股虧損0.71元。今年大陸SM新產能統計370萬噸，市況持續低迷，上半年每股虧損0.57元。

台苯指出，2023與2024年東北亞地區以大陸GDP成長率最高，各為5.2％及4.5％。參考專業期刊數據，2023與2024年東北亞SM需求成長為0.6％、4.4％，需求成長最高國家為大陸，分別3.7％及5.8％。相較大陸2022年SM需求成長僅0.8％，市況持續改善。

尤其，SM生產虧損包袱沈重，許多SM廠減產因應，日、韓開工率偏低，韓國業者轉而在市場採購SM，部份廠退出市場：歐洲也因能源成本和通膨影響劇烈，已有SM生產廠表態將退出市場，加上新產遞延開出，今年至八月大陸370萬噸新產能投產後，至年底無新產能投產。搭配油價攀揚，報價行情出現反彈，有助下半年營運疏壓、提振。

台苯強調，2024年大陸SM新產能300萬噸，2025年新產60萬噸。營運策略為強化核心事業(SM)，同步拓展特用化學品(PDEB)之生產與銷售，進行溫室氣體減量，評估氫能發電技術，提振營運利基。