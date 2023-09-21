三大公會鑑定報告出爐 指大直工地鄰近建築物安全無虞

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北市中山區大直街94巷工地發生塌陷，對於預防性疏散之周邊建築物，建管處於緊急搶救作業時期間同時委託3大專業公會進行現場勘查，根據鑑定結果顯示，除了已塌陷的25戶外，其餘鄰近建築物主要結構無安全疑慮；建管處表示，已請三大技師公會一周內彙整初步受損情形的書面資料，並提供基泰建設優先處理。

建管處為了讓撤離戶了解建築物受損情形及是否安全無虞，昨（20）日下午7時邀請三大技師公會及市府相關單位於中山區公所大禮堂辦理「鄰房損壞鑑定結果結構是否安全」說明會，現場由三大技師公會代表說明建築物安全性之初判結果。

在說明會現場，由三大公會的專業技師們進行了詳細說明，並表示鑑定結果顯示建築物的結構並未發生明顯變化，主要結構尚無安全疑慮，另外對於非結構性的損壞可以在適當的修復後繼續使用，居民們可以放心入住。

建管處指出，不過為讓住戶安心，建管處15日起再委託3大技師公會10多位技師逐一進入屋內勘查鑑定並現場細心回覆住戶疑慮，於17日完成整體的94％、163戶的損鄰鑑定現勘作業，其餘未鑑定10戶，因部分要求不需要鑑定或尚未與建築物所有權人取得連繫，後續建管處會持續聯絡確認意願並完成鑑定。

建管處表示，已請三大技師公會一周內彙整初步受損情形的書面資料，提供基泰建設優先處理，至於完整的鑑定報告將請公會儘速於15天內完成，並提供給住戶做為後續修繕及賠償依據；另外民眾也有反映公辦都更議題，後續都發局將擇期向住戶召開說明會。而關於民眾反映有安置延長的需求，現場已由基泰建設代表承諾今日（21日）中午前提出後續的安置計畫。

另外，建管處也補充，本次災害發生原因，將委託專業技師公會進行調查，後續調查結果將公布於建管處網站讓民眾了解，而對於大直工地，一定在確保鄰房安全無虞後才同意復工，並將要求基泰建設加強周邊鄰房監測，相關監測結果亦將請公告周知，以全民監督方式要求基泰建設謹慎施工，以避免再次危害發生。