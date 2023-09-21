宜蘭紅文旦品質評鑑賽今登場 全新發表7款柚子創意料理

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為提昇宜蘭縣紅文旦品牌形象，提昇果農栽培技術與維護消費者食的安全，冬山鄉農會今（21日）舉辦「112年宜蘭紅文旦柚品質評鑑競賽及行銷發表會」，由黃秋香農友奪得特等獎，縣長林姿妙表示，向全國民眾推薦購買宜蘭最優質的紅文旦，作為中秋節最佳伴手禮。

縣府農業處說明，此次紅文旦品質評鑑競賽共有15位農友報名參賽，評鑑分成兩階段，田間檢查30％，果品外觀、風味及甜度70％，由花蓮區農業改良場擔任主審，且參賽果品全數經過農藥殘留檢驗，品質安全有保證。競賽結果由農友黃秋香奪得特等獎，頭等獎為林柏薰、貳等獎是黃進益及參等獎為廖錫輝榮獲。

農會總幹事黃志耀表示，為區隔市場及創造品牌差異化，自2017年起開始行銷推廣紅文旦，並舉辦品質評鑑競賽；目前鄉內紅文旦種植面積約40公頃、產量約220公噸。今年因天候順遂，果品品質較往年更佳，不僅水份多、甜度高、果肉更豐厚細緻，酸酸甜甜就像初戀般好滋味，深受國內消費者喜愛。

今年冬山鄉農會結合家政班媽媽首度發表7款紅文旦創意料理，包含和風柚子雞絲沙拉、優格柚子主廚沙拉、柚香燻雞、紅欒心動、柚花糟餅、香柚壽司、柚饗見你、多力多滋佐莎莎醬等，不僅營養美味又賞心悅目，民眾皆可在家製作給家人或親朋好友品嚐。

此外，農會良食農創園區即日起至10月31日止更推出季節限定「紅文旦DIY體驗活動」，有紅文旦創意彩繪＋柚子主廚沙拉DIY，原價每人300元，優惠價每人150元，4人即可成行，請於2日前電話預約。另即日起至園區「買Bar」購買文旦柚或紅文旦，消費滿2000元即贈送馬卡龍隨身瓶1個，數量有限。

因中秋佳節將近，冬山鄉農會亦推出多款文旦柚及紅文旦禮盒，歡迎大家多加選購，詳情可洽詢冬山鄉農會03-9582299，或上良食農創園區粉絲專頁查詢。