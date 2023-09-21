科學資訊作基礎 進口蛋尚待完善規範

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進口蛋的相關政府規定、流程、產業鏈尚未有完善指引，民眾就可能在無意識下買到。台灣科技媒體中心21日表示，從其他國家進口蛋到台灣，為了避免雞蛋變質需要考量許多條件，也應根據不同的條件來標示，這些都需要有科學的論述和根據科學資訊為基礎，才能在未來持續改善國外蛋的進口過程，並改善未來的相關規範。

台灣科技媒體中心為此邀請蛋雞生產、動物科學技術的專家，根據研究專業提供觀點，提供台灣公眾以及公部門討論進口蛋議題時，有更多元的科學證據，作為討論的基礎。

雞蛋產地、產地環境的溫度與濕度條件、運輸時間與距離、殺菌、洗選處理方式等，都會影響雞蛋進到台灣之後的保鮮時間和保存方式。就保鮮規定方面，中興大學動物科學系助理教授陳彥伯建議，自國外進口之生鮮殼蛋，應在生產國當地確實洗選以及油封保鮮之後，全程冷鏈至消費者或加工業者的手上，以維持鮮度與安全性，若可確實做到以上條件，則不需於國內重複再進行一次洗選。

針對台灣科技媒體中心提問雞蛋經過洗選與否會怎麼影響保鮮度，陳彥伯指出，未洗選的雞蛋，蛋殼表面會有一層天然的角質層可維持鮮度，經過洗選後角質層會被洗掉，因此洗選蛋會需要「油封」（oiling）的製程，使用油性物質，包括礦物油或蠟等，將洗淨且風乾後的蛋殼氣孔封住，減少二氧化碳逸散。但他也提醒，若是洗選製程不確實，或後續的儲存條件不佳，如冷鏈中遇到反覆的環境溫度升降，仍有微生物進入的風險。