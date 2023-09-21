三大投信看聯準會暫停升息 建議股債兼備 持續看好AI

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美國聯準會維持利率不動，雖利率點陣圖顯示年底前可能再升1碼，不過投信法人表示，升息進入最後的階段已成定局，股債都出現不錯的投資機會，建議投資人應把握此投資良機，掌握長線的投資契機。

安聯投信表示，美聯準會連續性升息壓抑製造業與房市表現，但隨著疫情舒緩後，服務業逐漸恢復生氣，進而拉升就業與薪資，支撐經濟表現，全球經濟成長高於預期；第三季企業獲利成長預估持續好轉，美企業獲利預估亦有望逐季修正走升，市場短線拉回，仍看好美股表現。就市場氛圍上，市場最糟狀況已過、投資氣氛也隨之好轉、不再那麼悲觀；但緊接著，漲多的市場開始對好消息反應鈍化；另一方面，總體經濟面傳來的好消息，卻也讓市場擔心聯準會可能持續升息的政策壓力，美公債殖利率也再度攀揚。

策略上，安聯投信表示，由於就業市場具韌性，提供消費支撐，企業獲利動能也優於預期，可藉由成長股及折價的非投資等級債券，與攻守兼備的可轉債組合，兼顧收益及成長投資機會；但因利率仍在高檔，建議以美國收益和短債策略來平衡收益與波動；同時強化趨勢性題材如AI、台股及智慧城市主題部位，參與結構性成長。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，整體來看，聯準會對於通膨堅定目標將讓實質正利率維持在較高的位置，雖不利股市的評價上修機會，但也因美國經濟數據強勁到足以在不用引發經濟衰退的情況下，市場對整體股市都不會太悲觀。在債券市場方面，因為Fed更堅定的捍衛2％通膨目標，長天期通膨預期將不會上升，對長天期利率影響有限，而降息門檻提高將會拉升中短天期利率。

展望今年第四季，標普500企業獲利預計於下半年逐步回升，就具韌性的零售銷售、就業等經濟數據來看，美股上行趨勢明確。短線上長債殖利率受到美國財政部大幅發債的影響走升，不過原先擔心聯準會將犧牲經濟成長、遏止通膨的情境並無發生，8月整體股債市表現可視為健康的回調，不失為中長期布局優質龍頭資產的契機。在相對動盪的市場中，建議布局受惠最大的優質龍頭企業股票與投資等級債。

在台股方面，統一投信表示，聯準會升息已到了尾聲階段，雖然暫停升息後，預計聯準會將維持高利率一段時間，壓抑景氣復甦力道，但台灣經濟成長回升格局不變，台股企業獲利預計也將在第四季開始恢復正成長，使股市年底前仍有機會震盪走高。因產業復甦狀況不同，個股表現也將出現落差。統一投信指出，科技股中以AI市場需求最為明確，在大盤震盪整理後，最有希望獲得資金青睞。隨著晶片供應恢復順暢，AI伺服器將從第四季開始陸續出貨，帶動相關企業營收大幅上升。

安聯投信台股團隊則表示，就大方向而言還是看好AI 伺服器相關，但更需要進一步檢視個別受惠程度與潛在成長契機；再就評價面，創新科技趨勢推升本益比，讓台股評價面升高至約18.3倍，但AI所帶來的價值重估潛在效益仍有後市可期，短期內有面對修正的壓力，盤勢上則維持區間格局。