亞洲第一人！林人中任里昂舞蹈雙年展策展人

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亞洲第一人！台灣藝術家林人中將擔任2025年里昂舞蹈雙年展FORUM計畫的客座策展人，這是該藝術節首次有亞洲人擔任策展人，林人中表示感到十分榮幸，他表示未來將運用經歷與所學，為藝術節提供不一樣的觀點。

林人中近年闖蕩歐陸表演藝術、視覺藝術界，目前為台北藝術節策展人、印尼舞蹈節共同策展人，能加入首屈一指的里昂舞蹈雙年展團隊，他表示，很高興過去努力耕耘、對藝術的理念能被看見，該屆其他客座策展人還有來自澳洲、巴西、美國、莫三比克等地的策展人。

林人中表示，藝術節選擇這五名策展人，在於能提供不一樣的國際觀點，「藝術節期望透過我們五人組的國際策展小組，和舞蹈雙年展的概念有所呼應，同時可以和歐洲、法國當代舞蹈圈對話，重新打開一個大範圍的國際交流與文化交流的可能性。」

林人中出生於1984年，畢業於台藝大表演藝術研究所，現旅居歐洲，身兼行為藝術家、策展人和劇場人，代表作之一《吻別》，於2016年登上歐洲宣言雙年展，近年編舞作品《二十世紀舞蹈史，在亞洲》，也曾受邀到巴黎舞蹈中心演出。近10年來，他闖蕩歐陸舞台，近年也會固定返台，擔任北藝中心亞當計畫的策展人。

林人中觀察，法國這幾年的舞蹈內容重議題導向呈現，「包括去殖民、後殖民的問題概念，對我們五個人而言，談到去殖民概念時，會有不同的細節和知識，在亞洲地區談論這類話題時，思考與想法有更為複雜的脈絡，也因此有了知識和對話的空間。」

此外，林人中認為，目前歐洲舞蹈主流市場，有一種「主流的語境」，有類似的想法、邀請同一批主流編舞家，未來要怎麼樣從中帶出新觀點，成為全新的挑戰。

為了提出新觀點，今年在台北藝術節，林人中也策畫了一連串過往台北藝術節少見、甚至是不曾有的節目類型，例如來自非洲的舞蹈身體表演，融合展覽、歌劇與裝置藝術的作品，他表示，目前國際藝術世界觀點，大都有一種固定的公式和框架，經常可看到同一類型的歷史敘事、舞蹈肢體和故事語言，「為此，打開視野和框架，需要看到不一樣的東西，是這個時代需要的事情。」

里昂舞蹈雙年展成立於1984年，是法國歷史最悠久的舞蹈節，也是國際上重要的藝術展會。林人中表示，期望在未來，國外的劇院、舞蹈中心、製作單位等，也能主動出資和台灣表演藝術尋求共製機會，而他在里昂舞蹈雙年展的工作將會是一個契機和起點。