福壽繼洽富氣冷雞轉盈後 下一步打造魚類加工洽通

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飼料食品加工大廠福壽(1219)21日法說，福壽董事長洪堯昆表示，在肉品加工洽富氣冷雞獲利逾二倍增、加上第四季原物料成本趨緩、糧油供應穩定，法人估Q4可優於去年同期，有望帶動全年營收突破160億元，獲利創新高。

對於目前豬雞價格，洪堯昆表示，目前看來持穩；至於原物料價格第四季有向下趨勢，有益獲利。福壽上半年營收83.1億元，受到原物料升高，相對毛利減，稅後淨利1.37億元，EPS0.42元；唯下半年7、8月逐步往上，累計前八月營收已達110.89億元，法人指出，接續四個月為傳統旺季，挹注全年有機會突破160億元。

洪堯昆指出，福壽未來發展祭四箭，包括將朝擴大、整合糧農循環運作，以及AI、數位轉型陸續上線運作、落實ESG企業永續發展及創造產品價值、提升獲利等4大主要目標發展，尤其是從B2B延伸至B2C，像是福壽食品加工事業最大子公司洽富國際的氣冷雞推出六年來已於去年虧轉盈，去年獲利5000萬元，今年上半年獲利大躍升為1.17億元逾二倍成長，負責洽富推展的趙文強更在近期升任福壽總經理，且繼打造洽富為第一隻小金雞之後，緊接著魚類加工的洽通，也將積極發展B2C，並將為包括超市量販與各大餐廳等客戶客製化，而10月洽富新品滴雞精更將進駐國內連鎖藥局通路，在食品加工業務獲利挹注下，全年獲利有機會創新高。