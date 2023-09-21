新台幣帶量下殺近1角 楊金龍：亞幣走弱並非競貶

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美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動，但暗示年底可能升息1碼，市場解讀Fed放「鷹」，激勵國際美元指數走揚，美股應聲收黑，拖累21日亞股全數走跌，新台幣兌美元開盤一路趨弱，盤中重挫逾1角，終場收在32.112元、貶9分，匯價已連五個交易日收黑，並創逾十個半月新低，總成交量擴大為21.775億美元。

我央行第三季按兵不動、政策利率「連二凍」，符合市場預期。觀察近年央行理監事會當日新台幣波動，大致上升貶互見，舉例而言，去年第一季央行「勇敢」升息1碼，當日新台幣強勢升值0.59％；而今年第一季意外升息半碼，當日新台幣也升值0.51％；本季跟進美國不升息，但由於Fed鷹派發言，壓抑非美貨幣表現，新台幣下挫0.28％。

匯銀主管指出，台股21日大跌218.08點，外資大舉賣超339.76億元，隨外資賣股並加大匯出力道，新台幣匯價同步下殺，新台幣一路走貶，午後最低貶至32.155元，但後續隨出口商逢低進場拋匯幾便宜，加上央行伺機調節，新台幣貶幅逐漸收斂。

匯銀主管表示，Fed如預期政策利率不變，但利率點陣圖顯示，今年仍可能再升1碼（0.25個百分點），市場解讀Fed放鷹，美元指數撐在高檔，主要亞幣因而走弱，隨人民幣兌美元再度跌破7.3關卡，後續預料新台幣短期將偏弱整理，持續在32.1元附近徘徊。

根據央行統計，美元指數上漲0.28％，主要亞幣大多疲軟，韓元重挫0.72％、新台幣下殺0.28％、星幣回檔0.17％、人民幣貶0.08％、日圓及菲律賓披索各貶0.07％、馬來幣貶0.03％；泰銖升0.01％、印尼盾升0.03％。

對於近期亞幣走弱，市場出現亞幣競貶的看法。央行總裁楊金龍認為，亞幣近期貶值是反應「financial cycle（金融循環）」，並非亞幣競貶，而是經濟循環的特性，市場越全球化，越需要單獨貨幣做交易媒介，而國際貨幣由美元一支獨秀，「當美元強，所有貨幣都在貶；美元弱，所有貨幣都在升」。

對於第四季亞幣走勢，楊金龍也說，每個國家狀況不一樣，由於人民幣下行風險，中國大陸人行極力干預，例如請商業銀行進場干預，或是發行央票，國內也有各種措施阻貶；「他們（人行）心態跟我們（央行）類似」，不希望貨幣波動太大，一來影響物價、其次是對廠商不利，若廠商的美元債務太高，匯率一直貶下去，廠商要支付的債務就越大，例如土耳其就有類似狀況，這也是美國升息後，導致新興市場很脆弱的主因。

對於外資熱錢是否因為美元走強而流出。楊金龍則說，今年股市回穩，主因市場認為美國貨幣政策走到尾端，年初外資熱錢回歸，但7、8月因股利發放，今年外資領到股利匯出、逢高調節；他也強調內資重要性，「7、8月是靠內資推上去股市，不是外資！」。