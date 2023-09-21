明年請早！ 台東泰源「鐵窗牌月餅」熱銷2萬8千顆

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出自台東泰源監獄收容人之手的月餅禮盒，因料好實在，年年熱銷，今年再推出新品「芋頭酥」搶攻中秋商機，短短1個月訂購量達到2萬8000顆，遠超出製作量能，目前已關閉預購，沒搶到的民眾只能「明年請早」。

從麵粉過篩、和水擀麵、鴨蛋黃先低溫烘烤，再包入烏豆沙內餡，製作出一顆顆蛋黃酥，表面刷層牛奶蛋液，撒上些黑芝麻粒，泰源監獄烘培工坊6名收容人，個個展現師傅級的身手。

泰源監獄收容人配合中秋佳節，製作廣式月餅、蛋黃酥、綠豆椪等傳統應景糕餅，因堅持食品不添加防腐劑，深受民眾喜愛，每年都搶購一空。

泰源監獄典獄長饒雅旗表示，配合中秋佳節到來，泰源監獄烘焙工坊會製作蛋黃酥、綠豆椪、廣式月餅，再加上新研發的「芋頭酥」等各式傳統應景糕餅禮盒，自8月14日開始至9月15日接受訂單。

受限東部山區宅配運送不便，「鐵窗牌」月餅禮盒僅接受台東地區民眾預訂，目前統計預購，已超量達2萬8000顆，相較去年銷量增加3000顆，台東泰源監獄人員只能向電話另一端的民眾說「抱歉，已經關閉訂購了，只能明年再訂購」。

饒雅旗說，配業到烘培工坊的收容人，縱使具備烘焙基礎，都要再經過實作培育，才能淬煉成師傅級的身手，製作的吐司、月餅、蛋黃酥等各式糕餅西點，當然值得肯定，更期許他們運用習得的烘培專長，提升重返社會職場的競爭優勢。另外，因中秋節到來，泰源監獄收容人用不銹鋼打造的「燜雞桶」也熱賣。

饒雅旗說，除拿來燜雞，碳火爐具可分離，能同時用來烤肉、炒菜、煮湯，今年1月至9月統計賣出已超過200只，每年9月進入「燜雞桶」採購旺季，適逢秋節烤肉民眾需求，訂購踴躍。