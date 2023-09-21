退休月領4.5萬不難？ 月存3千多有望達陣

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【旺得富理財網 王順泉】台灣將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比率將達20%，每5人就有1人是年長者的情況，距現在只剩2年多。究竟多少退休金才能支應退休生活？《遠見》日前「台灣迎向超高齡社會大調查」顯示，近6成、58.5%民眾認為，退休金要1千萬元才夠；1,000萬元以下就夠的民眾有30.5%；認為500萬元以下就夠者僅8.8%。

國人退休後基本經濟保障，主要為勞保、勞退金、公農保、國民年金等。面對長壽風險及通膨壓力，專家建議，在基本保障之外，透過投資理財方式，建立第2份退休收入來源，讓退休後的生活品質更有保障。

基富通總經理王浩宇表示，其實，退休理財金額不需要太多，每月只要3,000元，藉由定期定額投資，積少成多也能發揮複利效果。他舉例表示，20歲開始、假設年化報酬率6％，60歲退休時就可累積到575萬元。

假設一位民眾預估退休後每個月生活費需4.5萬元，以勞保每月平均給付約1.8萬、勞退平均月領約6,500元（以平均薪資4.5萬、工作30年、年化報酬3%、無自提）估算，勞保加勞退，每個月可領到2.45萬元。距離4.5萬元的生活費目標，缺口還有2.05萬元。

專家研究，退休金的安全提領率，可以用本金的4%計算，如果以「4%法則」回推，每個月2.05萬元的缺口，需要本金為615萬元。

而自行規劃615萬元的退休金，如果從20歲開始存到60歲、投資年化報酬率6％的理財工具，每個月只需投入3,210元，即可達陣。