前往主要內容
工商時報LOGO

HAPPY GO促百貨周慶買氣 App百元紅利券輕鬆兌

  • 中時即時 吳奕萱
迎接百貨周年慶，HAPPY GO祭出200點兌「100元電子紅利券」優惠及加碼贈點。（HAPPY GO提供）
迎接百貨周年慶，HAPPY GO祭出200點兌「100元電子紅利券」優惠及加碼贈點。（HAPPY GO提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

百貨周年慶大戰由台中大遠百今（21日）正式吹響號角，HAPPY GO首波「點點成金」活動同步啟動，今年首度開放全卡友以HAPPY GO App可輕鬆兌換，每200點獲得遠東百貨「100元電子紅利券」，HAPPY GO App再加碼祭出消費滿5000元加贈100點，及新客贈50點優惠，同時節省紙張印製更環保。

而百貨周年慶期間，HAPPY GO Pay也將推出包括點數10倍贈的優惠回饋，為遠東集團旗下各百貨的年度最大檔助攻添買氣。針對Top City台中大遠百周年慶，HAPPY GO首波「點點成金」即日起至10月10日止，點選HAPPY GO App「點數兌換」，即可用HAPPY GO 200點兌換「100元電子紅利券」，期限內消費百貨服飾均可十足抵用，接下來也會依遠東百貨全台各分店周年慶的檔期，規劃不同分店專屬的電子紅利券。

HAPPY GO行銷暨業務事業群執行副總經理李明城表示，近幾年疫情影響帶動消費者的數位化程度大 為提升，包括App的下載、雲端發票綁定，及行動支付工具等在年輕客群和百貨的忠誠客都有極高的 接受度和使用率，據今年上半年統計，使用HAPPY GO Pay卡友的人均消費金額，為一般卡友的5.4倍，透過持續的加碼，期待發揮集團綜效，為百貨鞏固高消費力、高忠誠度和高數位化的「三高」顧客。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 先別管AI了 「這10檔」大戶護盤到明年

  2. 中國8月鎵鍺出口歸零 沒有新禁令 真相讓人想不到

  3. 美股盡墨 英特爾大跌逾4％原因找到了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。