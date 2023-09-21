新北特教學校校犬貝果伴學10餘年 穩定孩子情緒助人際互動

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新北特殊學校校園犬貝果陪伴學生10多年，校方藉由牠溫和親人的個性，讓牠擔任伴讀及陪伴犬，陪伴不想上課的學生，導正孩子正向學習觀，穩定情緒及改善人際互動，並了解動物保護的精神及守護動物的重要性。

貝果原本是隻流浪狗，受傷被愛心人士救援，因左後腿傷勢嚴重只好截肢，之後轉介到特教學校由校方照顧，貝果個性親人，校方便向新北市動保處登記為校園犬，讓牠陪伴孩子，平時由老師、警衛及司機大哥們輪流照顧牠的起居。

負責照顧貝果的輔導組長蔡沛琳老師表示，由於貝果已14歲高齡，行動上稍微緩慢，但學生們也不減熱情的每節下課都來找牠玩耍，而牠也經由訓練師進行訓練基礎握手坐下的技能，可以協助許多孩子學習陪伴，讓學生更愛來上學。動保處每年提供校園犬免費健康檢查、疫苗及驅蟲，也大大減輕學校負擔。

校方特別安排貝果到各年級教室進行生命教育課程，將牠納入校園的動物關懷計畫，讓學生藉由照顧校園犬，進而愛護校園內其他動物，甚至昆蟲，讓學生學會付出及感恩，與老師一起輪流照顧，守護動物學會主動關懷，引導學生正確情緒教育與人際互動。

動保處表示，新北市50所校園內共有95隻犬貓，是全國最多校犬貓的城市，其中貝果是校方主動收留的校園犬，校方也很細心照顧10幾年，藉由這樣的愛護生命教育，人犬互利的互動方式，也減輕動物之家收容動物的負擔。