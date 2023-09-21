2度辯稱沒用進口蛋！ 維仕捷遭桃市府開罰 全聯冠軍洗選蛋也下架

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進口蛋風波持續延燒，標示不實引發外界疑慮，桃園市食安聯稽小組12日起展開進口雞蛋流向稽查，15日、19日兩度查核維仕捷食品公司，豈料該公司皆稱未使用進口蛋，直到20日上午才向衛生局通報曾進貨7萬多顆巴西蛋，更受冠軍公司委託生產洗選蛋，且配送至桃園各全聯門市。衛生局今以該公司2次規避提供不實資料，將依《食安法》開罰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，要求該批洗選蛋下架回收。

衛生局副局長余依靜表示，經追查維仕捷食品公司於8月25日至9月1日間，向中央畜產會及新德貿食品公司總計進貨巴西蛋共7萬8640顆，受冠軍公司委託負責生產冠軍洗選蛋，並配送至桃園市全聯各門市，全數洗選蛋均涉效期標示不實，即超過原料蛋原有效日期，將依《食安法》第28條規定，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，該批產品需下架，消費者則陸續退貨回收中。

余依靜還提及，另還有3家蛋品製造廠表示，進口蛋生產報廢的原料蛋及下架回收的洗選蛋皆送往桃園市某牧場進行銷毀，衛生局會同農業局及環保局也在今天也前往該牧場查核，尚無發現違規狀況。

余依靜20日至農業部公布桃園市第3家冷鏈倉儲逢泰物流蘆竹倉查核，現場有過期進口雞蛋，經統計巴西蛋有189萬2880顆到期，產品外箱貼有「過期品待銷毀」字樣，後續將由中央畜產會負責銷毀。另發現共有6批，高達61萬6320顆即期出庫，距離有效期日僅剩7天內，出貨給5縣市6家蛋品商，將發文所轄縣市衛生局持續追查製成食品合規性。

余依靜說，為確保市售蛋品流通安全，市府持續追查仲毅農產品公司散裝籃蛋有無確實下架回收，已追查13家，現場使用可生產追溯的雞蛋，另也持續於市場通路查核，截至9月21日止共查核127家賣場超市、通路商、街邊店、市場攤商等，尚無查獲標示違規情形，若經查獲標示不實或違反食品安全衛生管理法相關規定者，將依法處辦。

余依靜也呼籲食品業者，應確保食品製程符合食品安全衛生管理法規定，若發現蛋品發霉、逾期等危害衛生安全情況時，應主動停止製造、加工、販賣，並辦理回收，同時通報直轄市，或縣市主管機關。違反規定者將依《食安法》第7條規定處新台幣3萬至300萬元罰鍰，且應如實標示原產地及有效日期相關資訊，以免觸法。