聯博：升息已到終點 最快明年Q2末啟動降息

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聯準會如預期暫停升息，多數法人均認為高利率維持更長時間，雖然從利率點陣圖顯示年底前尚有1碼升息空間，聯博集團美國多元固定收益總監馬修．謝爾頓（Matthew Sheridan）認為，聯準會升息已來到終點，預估降息最快將在明年第二季末啟動。

聯準會如預期暫停升息，基準利率仍維持在5.25％至5.5％區間，來到22年來最高水準，從利率點陣圖顯示預期將再升息1碼。然聯博集團美國多元固定收益總監馬修．謝爾頓（Matthew Sheridan）認為聯準會此波升息已來到終點，由於通膨回落至目標值的過程預計緩慢，因此利率高原期也會維持更久，利率政策最快要到明年第二季過後有機會轉向。

謝爾頓認為，每當聯準會停止升息甚至轉降息時 債券可望有好表現。目前利率政策行動的兩項可能情境，皆有利於債券發展。第一，通膨率降至聯準會目標，免於經濟衰退，聯準會就會逐漸轉向中性政策；第二，經濟微幅衰退，失業率攀升，聯準會啟動降息循環以促進充分就業。無論是何種情境，都說明了利率向下的可能，債市前景可望迎來好消息。每當聯準會停止升息甚至轉降息時，債券可望有好表現。

在機會與風險並存的環境下，「收益」、「平衡」、「多元」等投資主題成為投資人矚目的焦點。在債券選擇上，謝爾頓看好包含投資等級債券、非投資等級債券、證券化資產以及新興市場債的投資機會，並適度配置存續期間以緩和波動。就投資等級債來說，即使利率上行環境下，美國投資等級債券發債公司的償債能力仍遠優於全球金融危機時期；其中BBB級企業債折價幅度較大，相對於其他投資等級債更具投資潛力，而金融債券如美國優先順位銀行債的吸引力也優於整體市場。

對於非投資等級債券部分，聯博表示，在未來三年，非投資級債券到期的比重不到3成，CCC等債不到2％即將到期，由於其有具吸引力的收益水準，且基本面相對過去持穩，目前違約企業多半集中在CCC等級債券，因此仍可適度將品質較高的BB級與B級非投資等級債券納入投資組合中增添收益潛力。

至於新興市場債，謝爾頓認為，在美元走強時，新興市場貨幣的確具有壓力，然新興市場公司債仍具有收益優勢，因此，相對看好新興市場強勢貨幣公司債。此外，雖然新興市場強勢貨幣主權債的評價漸具吸引力，但不確定性仍高，易受到已開發國家政策影響，也會受到地緣政治風險干擾，慎選標的是關鍵。