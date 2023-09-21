彰化就業中心運用「疫後缺工擴大就業方案」 助青年重返職場

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應用外語系畢業的小惠2年前從事售後客服工作，因疫情遭公司資遣，期間又經歷國營事業考試失利，想回到就業市場，對職涯卻感到迷惘，透過勞動部勞動力發展署中彰投分署彰化就業中心協助，運用「青年職得好評計畫」搭配「疫後改善缺工擴大就業方案」，媒合至王品集團知名品牌石二鍋，因而順利重返職場，她非常感謝就業中心在求職過程一路陪伴，讓她穩定就業還可以獲得獎勵金，開啟嶄新的職涯之旅。

疫情期間面對突如其來的失業，小惠對未來充滿了不安，她踏入就業中心申辦失業給付，並在家人的期待下準備國營事業考試，但幾次的考試成績不盡理想，在與家人溝通後決定重新找工作，但此時的小惠對找工作的方向卻充滿迷惘，就業服務員推薦她參加「青年職得好評計畫」，透過專業諮詢人員深度就業諮詢，一步步協助小惠盤點個人特質、職涯技能、興趣探索、面試求職技巧，擬定階段性的職涯目標及履歷表，讓她自信展現就業優勢行銷自我。

彰化就業中心就服員分析小惠的個性活潑外向，善於溝通表達，建議小惠可以重新定位職涯，除了一般行政職務外，亦可選擇門市接待、客服、生產管理等較多人際互動的職務，擴大職業選擇。在擬定就業行動計畫後，就服員搭配「疫後改善缺工擴大就業方案」，為她媒合至知名餐飲企業石二鍋，擔任大廳見習襄理一職。小惠表示，透過諮詢才發現原來職涯選擇如此多元，自已也願意勇敢跨出舒適圈，接受新產業與職務的挑戰。

彰化就業中心李炎華主任表示，勞動部已啟動「投資青年就業方案第二期」，其中「青年職得好評計畫」為失業青年解決尋職困難問題，受僱連續達3個月以上還可申請就業獎勵金3萬元，歡迎15-29歲青年躍踴參與。另「疫後改善缺工擴大就業方案」職缺亦可至台灣就業通專區查詢，或撥打免付費專線0800-777-888洽詢。