連假好優惠！ 5星飯店限時3天住宿43折 還送早餐、限量小熊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

把握今年最後2個連續假期的出遊商機，台北喜來登大飯店今（21日）起連3天限時開賣「假期好趣味」快閃優惠，原價萬元的客房43折起，每人每晚2597元起，送自助早餐、水果冰棒及限量版喜來登小熊，可選在9月24日至10月11日彈性入住；館內7大餐廳則推出30日前於飯店官網inline訂購團圓美食外帶59折起，包含粵式片皮鴨、川揚料理、日式壽喜燒、泰式碳烤餐、美國戰斧套餐等，分享餐最低2080元起就有。

台北喜來登大飯店9月21日至23日開賣的「假期好趣味」住房優惠，讓房客大啖人氣Buffet「十二廚」的自助早餐，能吃到像是現煮擔仔麵、肉夾饃、台式飯糰，還有廣受歡迎的現作法式吐司等；同時可以享受飯店的三溫暖、健身房、蒸氣烤箱等舒壓設施，並附贈冰涼香甜的春一枝水果冰棒解暑；特別的是，專案更贈送限量版喜來登小熊，掛著喜來登專屬標誌名牌，模樣可愛討喜，讓旅人帶回家留念。

想省去準備中秋團圓大餐的麻煩，台北喜來登大飯店精選7款外帶分享餐。米其林星級餐廳的川揚餐廳「請客樓家庭餐」集結招牌砂鍋一品雞與回燒附菜、功夫四小碟、京醬肉絲捲餅、蛋炒水蓮菜、特製炒飯與紅豆煎鍋餅，限時價5880元，可供4至6人享用。辰園粵菜餐廳推出廣受老饕喜愛的「經典片皮鴨分享餐」，片鴨捲餅、脆皮鴨腿、香滑鴨絲粥3吃外，還有2款開胃小菜、海皇一品煲、蒜炒西蘭花與芋頭椰汁西米露，限時價3999元。

「日式團圓分享餐」精選桃山無骨牛小排壽喜燒、花壽司、唐揚雞塊、鹽烤青魽下巴以及鹽烤鯃魚等，每套2999元；SUKHOTHAI則有「泰饗中秋全家餐」青木瓜鮮蝦沙拉清爽開胃、搭配碳烤香茅牛、碳烤松阪豬、香茅雞翅等，還有辣炒什錦蔬與泰式奶茶，在家也輕鬆吃烤肉，每套2990元；比薩屋「義饗中秋全家餐」集合水牛起司柚子沙拉、義式冷肉盤、海鮮龍王湯以及窯烤義式香腸比薩與松露烤全雞享75折。

若是2人溫馨過節，可選擇安東廳「美國戰斧雙人套餐」40oz戰斧牛排搭配鮮蝦沙拉、蘑菇濃湯與4款配菜及麵包，限時價3480元；最適合小資族的「豪華海陸全家餐」每組2080元，可品嚐到金錢蝦餅、檸檬椒鹽雞、明太子焗龍蝦以及碳烤帶骨牛小排等。（中秋連假團圓外帶美食需於提領日前1天預訂）