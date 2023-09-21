繼續飄香 萬味軒斥資逾3億臺中興建肉乾新廠

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投資臺灣事務所21日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再添萬味軒、亞護開發2家企業擴大投資臺灣。萬味軒為了擴充產能，將投資超過3億元於臺中清水區建置新廠，導入冷鏈倉儲系統、自動化分切包裝設備等，以降低人力與提高產品品質。

目前「中小企業加速投資行動方案」已通過932家企業投資約4,332億元，帶來3萬4,585個本國就業機會。「投資臺灣三大方案」迄今已帶動1,400家企業投資約2兆1,145億元，預估創造14萬7,362個本國就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。

「有華人的地方，就有賣肉乾的市場」，屹立超過半世紀的萬味軒公司看好龐大的肉乾零食商機，大約20年前成立伴手禮門市推廣自有品牌，產品原料選用國產豬隻，並主動公開採購來源與食品檢驗報告，製作過程則遵循古法，標榜不添加防腐劑、色素與味精，曾獲「臺中市十大伴手禮」首獎。萬味軒為了擴充產能，將投資超過3億元於臺中清水區建置新廠，導入冷鏈倉儲系統、自動化分切包裝設備等，以降低人力與提高產品品質；新廠將建置屋頂型太陽光電設施、天然氣儲氣槽與雨水貯集利用系統，逐步落實減少碳排放。本案投資完成後，預計可新增11名本國就業。

由於臺灣逐漸邁入高齡化社會，各大醫院、長照與養護中心對於高品質醫療器材的需求大增，產品的使用彈性與及時供應變得十分重要；亞護開發公司專注於研發製造醫療級病床和居家護理床，產品自製率達9成以上，並採用零件全模組化生產方式，可縮短產品交期與提高維修妥善率，其最新二代床型獲得國內新型專利，可由一般病床升級為具特殊護理功能之加護病床，協助提高醫療院所的重症收治能力。

為了進一步擴大市占率，亞護開發擬投資4.2億元於嘉義大埔美精密機械園區興建第三廠，採用智慧化生產與自動倉儲，並於原來的一、二廠增設智能設備與聯網系統，預期投資完成後可新增25個本國就業機會。亞護開發亦重視環境永續與企業社會責任，選用符合危害物質限用指令(RoHS)之供應商，落實綠色採購管理；更值得一提的是，在疫情嚴峻期間，亞護開發主動援助醫療病床與捐贈檢疫屏風，為臺灣築起抗疫防護線，守護國民的健康。