鈺祥企業攜手PaGamO支持台南弱勢兒童教育

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

鈺祥企業臺南善化在地生產，行銷國際專注於化學濾材研發製造，除了是國內半導體龍頭大廠台積電、美光等長期合作供應商外，更在疫情期間投入口罩國家隊行列，捐贈口罩予弱勢團體及國軍。今(21日)與PaGamO素養品學堂合作，於台南市政府舉辦捐贈儀式，提供台南市弱勢家庭兒少社區照顧據點的兒童及少年，共捐贈131組線上學習帳號(市值超過150萬元)，由副市長趙卿惠親自頒贈感謝狀，共創弱勢兒少良好的學習環境與資源，降低數位學習落差。

以遊戲結合學習的PaGamO素養品學堂是由葉丙成教授與黃國珍老師共同創立，榮獲教育部推薦，為全球超過360萬用戶的遊戲化學習平台，提升學習低成就低動機兒少的學習成效，用遊戲的方式鼓勵孩子們培養閱讀素養、學習能力，讓平台成為孩子們的學習工具，創造平衡的發展機會。同時發起「素養傳愛公益捐贈合作-ONE for ONE弱勢兒少提升閱讀素養支持計畫」，透過買一捐一的公益計畫，迄今已捐予逾百家兒少團體，超過12,000人次兒少受惠。

社會局長盧禹璁表示目前臺南市已成立30處弱勢家庭兒少社區照顧據點，深耕於社區當中，就近服務逾700位兒童及少年。社會局與民間團體合作，在各行政區積極佈建弱勢家庭兒童及少年社區照顧據點，主要提供課後臨托與照顧、關懷訪視輔導、親子活動、多元創藝課程及寒暑假營隊等服務，讓孩子多元學習快樂成長，也能讓父母安心工作，免去安親費用等經濟負擔，當兒少家庭出現特殊的狀況時，兒少據點隨時聯繫社會局，共同建構綿密的社會安全網絡。

鈺祥企業莊士杰董事長指出：「這不只是一個捐贈行為，更是我們對未來的投資，因為我們深信，教育是改變社會的最重要因素，我們希望透過企業對社會的回饋，讓這些孩子們能夠有機會發揮自己的潛力，成為社會的有用之才。」莊董事長分享公司企業文化中，已經將ESG寫入DNA，達到永續經營並回饋社會，尤其以綠色製造、建立責任供應鏈、關懷弱勢、員工關懷為重。也呼籲更多企業和社會團體能夠一起類似的合作，共同推動聯合國永續發展目標中的優質教育，落實兒少教育權，不受城鄉藩籬而有差異。

有關更多鈺祥企業相關資訊，請至鈺祥企業網站：https://www.yesiang.com