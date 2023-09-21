升息隔月交易重跌61.8％ 業者：當前央行無加碼打房必要

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政府打房一波波，今日政院再通過囤房稅2.0版，至於央行理監事會議則未加碼打房措施。大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，過去利率走勢其實已深度影響買方購屋意願，觀察2022年3月以來5次升息，每次升息造成下個月買賣移轉棟數緊縮。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛進一步分析，政府健全房巿政策琳瑯滿目，已滿足對不同族群的抑制或鼓勵，為此央行暫無加碼管制的需要。

從2000年以來，央行總共升息26次、降息27次，最近一波升息潮是去年（2022）3月開始，央行理監事會連續5季都決議升息，去年3月一次升1碼，當年3月份全國買賣移轉棟數還超過3萬棟，下一個月下跌到2萬8千多棟，買賣移轉棟數月減13.4％，買方擔憂貸款壓力增加，購屋意願走低，造成交易量減少，到2022年12月年底有交屋量挹注，單月移轉超過2萬6千棟，但當月央行宣布再升半碼，隔月恰逢春節為市場淡季，買賣移轉月跌61.8％，2023年1月僅剩16657棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於先前五度升息，已讓國內利率水準來到近15年新高，所幸政府祭出青年安心成家貸款加碼補助，讓下半年房市在平均地權新制和大選等干擾下，交易有復甦跡象。不過房市政策仍「柔中帶剛」，央行維持8縣市信用管制，所以部分買盤對市場仍趨向保守，因此在選舉結束前，房市「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢，依舊會持續延燒；但隨著升息循環暫告一段落，往後國內的利率走勢，可望趨於平緩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也認為，在央行與各部會連續出招下，房市已經有降溫跡象，包括央行連五升息與平均地權條例的改革，讓投資需求退場，雖然房價短期仍居高不下，但市場非自用需求下滑，整體市場已經呈現較為平穩的自用當道市況。

「本季央行理監事會議關於利率政策維持既定水準，主要考量美國FED這次雖然暫停升息，但年底前仍有升息的可能。」黃舒衛進一步分析，房市的限貸管制因為上季展開第5波選擇性信用管制，限貸特定地區購置第二宅，再加上7月平均地權條例、8月新青安上路，緊接著還有囤房稅2.0箭在弦上，等於拉開首購剛需與投資、置產買盤的資金條件差異。目前琳瑯滿目的房市政策設定滿足對不同族群的抑制或鼓勵，所以暫無加碼管制的需要。