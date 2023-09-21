金車重返泡麵市場 30年前杯麵始祖漢寶復刻上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

30年前金車集團所推出「杯麵始祖」漢寶杯麵在今年9月於全聯一上架即引發懷舊話題，金車集團總經理李玉鼎21日正式宣布金車漢寶杯麵碗麵重返泡麵市場；李玉鼎指出，因疫情期間斥資二億重新整頓食品生產線，儘管每個市場都很飽和，決定給予消費者多一點選擇，他強調，蚵味細麵囊括口味與麵體，都是競爭優勢，至於價格35元比30年前貴10元，但相對有競爭力。

除了漢寶杯麵重新上市，金車在鄰近龍科的平鎮食品廠，總計四條產線全力製造泡麵、冷凍冷藏麵條、三合一咖啡與全新調理包等四大食品線，李玉鼎指出，金車首度跨足即食調理包市場，打造全新品牌「my料理所」亦在9月與漢寶杯麵同步上市，第一波推出台灣好味包括紅燒牛肉、筍絲控肉、花生滷豬腳與日式咖哩 牛等，其中紅燒牛肉款更接到好樂迪的代工單，而冷凍拉麵與冷藏麵亦接到不少餐廳單，未來還會有火鍋料等新品推出，透過金車中央研究所研發與食安保證，將一一端出新菜色。

目前金車集團旗下三大事業體四大廠分別有伯朗罐裝咖啡等飲料事業貢獻營收最大逾40％，而國際酒界揚名的葛瑪蘭威士忌啤酒等貢獻逾20％，除了國內銷售，咖啡與酒輸出60國，每年出口達1500櫃貨輪；其餘則為食品與餐飲連鎖等包括三合一咖啡、杯粥與伯朗咖啡店、燒肉店等，李玉鼎強調，為讓食品營收貢獻拉高占比，通路布局除了超商超市量販等通路零售，還有金車咖啡直營系統飲料車400台、至少2-3萬個據點。