貿協首攜12家業者「波羅的海生命科學論壇及展覽」大放異彩

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外貿協會受外交部委辦，今年首度在立陶宛「波羅的海生命科學論壇及展覽(LSB 2023)」設置臺灣館，帶領12家生技醫療領域業者及公協會開拓波羅的海市場；我國首次參展即以規模最大國家館亮相，吸引觀展買主注目，除參展外，2024年後雙邊預定在2年內進行10項雷射和生技方面的合作計畫，並希望落實到產業。

臺灣館由我駐立國代表處大使黃鈞耀主持開幕，包括國科會副主委陳儀莊、立國經濟暨創新部政務次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）、立國創新署（Innovaiton Agency）署長Romualda Stragiene、立國生技協會（LithuaniaBio）會長Tomas Andrejauskas、駐立臺灣代表處經濟組長廖浩志、貿協華沙台貿中心主任吳春見等均出席參與此次盛會。

黃鈞耀指出，臺灣在過去幾十年基礎下成功建立半導體業，共同創新、發展智慧醫療新世代，近年來我與立國經貿交流密切，據我海關統計，2022年我自立陶宛進口診斷實驗用之試劑為最大宗；而我對立國的出口項目中，醫療器材僅次於電機相關產品，雙邊生技產業貿易達862萬美元。

立國經濟暨創新部政務次長澤麥提斯強調，該展作為波海地區最大生技論壇暨展覽，為該產業提供一個很好的平台拓展至歐洲生技市場，此次臺灣參展團，將使兩國的經貿外交關係更加緊密，也期待兩國在更多領域上的合作。

參展商奇翼醫電的健康服務平台透過演算法分析生理訊號，提供即時的照護服務，並於9月初在立國成立子公司Cardio IT,UAB，藉此進入歐洲市場；福寶科技為我國第一家外骨骼技術研發商，針對身體各部位復健需求，開發出一套完整智慧型輔具，有助患者精準復健，減少對輔助設備的依賴，並大幅降低照護成本。奇翼醫電及福寶科技在50組新創提案競賽初選中脫穎而出，晉級前10強。

貿協並於展前帶領台灣業者拜會立國最具代表性的立國生技協會及主辦單位立國創新署，並參訪第二大城考納斯生技園區及維爾紐斯大學醫院等，藉由雙邊交流，深入了解立國的生命科學和生技生態系統的發展情況與融資措施和商機。