台股8月震盪 證券劃撥存款餘額大減逾千億

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8月台股回檔，散戶螞蟻雄兵暫時休兵。根據中央銀行21日公布的8月金融情況，代表散戶資金動能「風向球」的證券劃撥存款餘額，降至3兆3,478億元，雖仍持續站穩3兆元以上高水位，但較7月大減1,044億元，為今年以來餘額首見下滑。

央行發布8月金融概況，M1B及M2年增率分別下降為2.86％及6.53％，主因外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降所致。累計今年前八月M1B及M2平均年增率分別為2.7％及6.6％。M1B年增率持續低於M2，「死亡交叉」格局仍未反轉，象徵資金動能減緩，恐不利股市表現。

央行官員說明，8月證券劃撥存款餘額雖月減逾千億元，但若用旬平均數來看，單月仍上升126億元。官員也說，美股近期走跌，8月台股不論成交量及股價都有下滑，導致整體證券劃撥存款餘額下降較多。

再就外資及散戶比重來看，8月集中市場自然人（散戶）占比由7月的60.9％降至57.8％，外資由28.6％上升至32.5％，也可看出台股8月震盪跌掉511點，多少衝擊整體股市信心，散戶轉趨觀望、不敢繼續衝。

8月外國人新台幣存款餘額，同樣大減605億元至2,183億元。央行官員指出，減幅較大主要是外資8月賣超台股並匯出，且8月仍是股利發放高峰，這部分也反映現金股利匯出的影響。不過，外資領到股利也不必然全數匯出，以過去經驗，仍會留下一部分本金或股息，以便後續回補台股。

另，8月外匯存款小幅上升至8.96兆元，連二月締造歷史新高紀錄，單月小增26億元。官員表示，外匯存款金額通常都會持續增加，但年增率由7月的13.8％下降至13.64％，主要反映當前我國出口狀況不佳，廠商收到的貨款相對較少，間接使年增率略降。

根據央行資料，8月國內總存款量增至58兆5,344億元，單月下降1,055億元，年增率由7月的7.02％，續降至6.23％，顯示存款增幅趨緩。