房市冷＋民俗月影響 8月建築貸款年增率創四年半新低

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中央銀行21日公布8月消費者貸款與建築貸款餘額，購屋房貸餘額達9兆6,814億元，較上月大增650億元，餘額續創歷史新高，且年增率擴大為5.15％，增幅罕見連三月走揚。8月供給面的建築貸款（土建融）餘額則為3兆2264億元，月增128.82億元，年增率續降至7.38％，續創創2019年1月以來、逾四年半最低水準。

央行官員分析，8月建築貸款年增率持續下滑，主因碰上民俗月（農曆7月），通常建商新建案開工都會避開民俗月，因而使年增率下滑。官員也說，目前整體氛圍來看，建商投資規畫較過往保守，包括政策上升息，以及成本考量，包括缺工、建材價格高漲，即使近期建材未再上漲，但已來到相對高點，再加上7月平均地權條例上路，效果會慢慢發酵、相關影響要再觀察，種種因素都使建商投資趨於審慎。

至於8月房貸餘額年增率上揚，官員分析，主因「新青安專案」帶動，很多本來7月買賣已新青安專案符合資格，都等到八月再撥款，遞延效應帶動整體年增率上升。但整體來看，房市買賣交易狀況並未特別好，今年8月六都買賣移轉棟數年增率雖月增1.64％、年增5.47％，但前八月仍為負13.04％。

另，央行也公布8月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.950％，較7月1.898％上升0.052個百分點。其中，新承做房貸金額月增67.77億元達632.01億元。

官員指出，新增房貸餘額上升，同樣是因新青安專案所帶動，8月五大銀行新青安房貸新承做金額為71億元；以全體銀行青安專案餘額爛，至8月已達6,083億元。目前青安專案餘額占全部房餘額的6.28％，同樣較7月6.22％上升。

至於房貸利率則從2.098％微幅下滑0.007個百分點至2.091％。央行官員說，主要是銀行這幾年都有交屋潮，部分銀行剛好8月有較多整批分戶貸款，因為這類型利率比較低，因此讓房貸利率微幅下降。