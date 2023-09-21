狂賣500多戶！麗寶集團「名軒海樂地」10月可望開始交屋入帳

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麗寶集團史上規模最大造鎮案「名軒海樂地」今（21）日正式完工落成，並舉辦全台規模最大藝術中庭重磅登場儀式，麗寶集團董事長吳寶田、「麗寶小公主」名軒開發董事長吳泓瑩，邀請台灣櫻花集團總裁張宗璽及8位為該案量身打造的台日藝術家與會；據實價登錄資訊顯示，已狂賣500多戶。名軒透露，全案7月已取得使照，預計10月可望開始交屋入帳。

「名軒海樂地」21日舉辦落成典禮，揭幕7,600坪雕塑之森，集團董事長吳寶田致謝8大台日藝術家的參與和支持，實現麗寶集團「藝術即生活，生活即藝術」的理念，全案總銷190億元，為今年完工入帳指標大案。

「名軒海樂地」甫於7月下旬取得使用執照，預計最快10月交屋入帳，總銷約190億元，吳泓瑩表示，迄今已售3成多，由於淡江大橋可望在2025年完工，看好移居淡海的趨勢，預期未來去化順利，帶動明年業績續揚。

「名軒海樂地」基地位於淡海輕軌崁頂站旁，佔地面積達7,625坪，包括有12大棟22、23層樓高的住宅大樓，總戶數1,912戶，產品以2、3房為主。

據內政部實價登錄資訊顯示，「名軒海樂地」已揭露戶數達529戶，已達總戶數近3成。每坪成交價格約在2字頭到3字頭。

吳泓瑩表示，「名軒海樂地」的已購戶幾乎都是自住客剛性需求的客戶，打房政策並沒有影響到銷售。

吳泓瑩表示，「名軒海樂地」首度與台灣知名家居品牌「櫻花家居」聯手，打造時尚輕裝風格1~3房，讓年輕人能夠輕鬆圓夢。未來持續積極佈局「軌道經濟」、地上權案，包括：苗栗維真案、高雄福誠、高雄O4及台北市杭州南路案等，所有建照與工程進度，都在掌握之中。

「名軒海樂地」總銷達190億元，規劃全齡化主題公設，總戶數達1,913戶，7月甫取得使照，預計10月開始交屋入帳。吳泓瑩表示，全案已售3成多，已購客戶幾乎都是剛性需求的自住客，為今年下半年業績的重點。

名軒表示，為迎接今年成屋落成，名軒配備櫻花廚具及三機外，也首度與櫻花家居聯手推出時尚輕裝風格1-3房，另外也引進全家淡海最大選品超市FamiSuper進駐，嚴選履歷生鮮、即食料理、異國食材等，下樓就能一次購足。

名軒邀請台灣國寶雕塑大師李再鈐、楊英風美術館館長王維妮、知名雕塑家任大賢、造型藝術家林俊傑、知名藝術家姜憲明、石雕藝術家樊烱烈、日本新銳雕塑家阿部乳坊等8大中日藝術家，為「名軒海樂地」打造藝術作品，進駐社區，把家變成一座美術館。

面對行政院通過新版囤房稅2.0，吳泓瑩表示，未來名軒會依個案而決定是否維持先建後售、或提前預售；至於售價，名軒向來是採不二價，且近年銷售策略已調整成結構體完成再對外銷售，讓大家看得到、摸得到，讓大家付款也輕鬆一些，總體來說推案時間點還是要看施工時間和總體布局，視地段、總銷規模而定，視個案而異。

名軒上半年EPS 0.61元，優於去年同期，前8月營收在台中總銷28億元的「名軒台中新站」持續銷售入帳下，累計達8.86億元、年增逾5成。

名軒手中還有台北市杭州南路中正段地上權案約24億元、苗栗後龍2案分別約36億元及7億元、高雄前金61億元、新竹香山工業艷約125億元、桃園三民14億元等。