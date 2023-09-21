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狂賣500多戶！麗寶集團「名軒海樂地」10月可望開始交屋入帳

「名軒海樂地」7600坪雕塑之森落成，麗寶集團董事長吳寶田和名軒開發董事長吳泓瑩與中日八位中日藝術家共同揭幕。圖／蔡惠芳
「名軒海樂地」7600坪雕塑之森落成，麗寶集團董事長吳寶田和名軒開發董事長吳泓瑩與中日八位中日藝術家共同揭幕。圖／蔡惠芳

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「名軒海樂地」的中庭，特別日本藝術家阿部乳坊創作的《永恆的旅者 ：假期》，為社區增添藝術色彩。圖／蔡惠芳
「名軒海樂地」的中庭，特別日本藝術家阿部乳坊創作的《永恆的旅者 ：假期》，為社區增添藝術色彩。圖／蔡惠芳
藝術家樊炯烈的《揚帆》、《透山水》則以淡水碼頭夜景為發想，將遠近景深化為視覺的趣味。圖／蔡惠芳
藝術家樊炯烈的《揚帆》、《透山水》則以淡水碼頭夜景為發想，將遠近景深化為視覺的趣味。圖／蔡惠芳
「名軒海樂地」甫於7月下旬取得使用執照，預計最快10月交屋入帳，總銷約190億元，已狂銷逾500戶。圖／蔡惠芳
「名軒海樂地」甫於7月下旬取得使用執照，預計最快10月交屋入帳，總銷約190億元，已狂銷逾500戶。圖／蔡惠芳
實價登錄資訊顯示，「名軒海樂地」已揭露戶數達529戶，已達總戶數近3成。圖／蔡惠芳
實價登錄資訊顯示，「名軒海樂地」已揭露戶數達529戶，已達總戶數近3成。圖／蔡惠芳

麗寶集團史上規模最大造鎮案「名軒海樂地」今（21）日正式完工落成，並舉辦全台規模最大藝術中庭重磅登場儀式，麗寶集團董事長吳寶田、「麗寶小公主」名軒開發董事長吳泓瑩，邀請台灣櫻花集團總裁張宗璽及8位為該案量身打造的台日藝術家與會；據實價登錄資訊顯示，已狂賣500多戶。名軒透露，全案7月已取得使照，預計10月可望開始交屋入帳。

「名軒海樂地」21日舉辦落成典禮，揭幕7,600坪雕塑之森，集團董事長吳寶田致謝8大台日藝術家的參與和支持，實現麗寶集團「藝術即生活，生活即藝術」的理念，全案總銷190億元，為今年完工入帳指標大案。

「名軒海樂地」甫於7月下旬取得使用執照，預計最快10月交屋入帳，總銷約190億元，吳泓瑩表示，迄今已售3成多，由於淡江大橋可望在2025年完工，看好移居淡海的趨勢，預期未來去化順利，帶動明年業績續揚。

「名軒海樂地」基地位於淡海輕軌崁頂站旁，佔地面積達7,625坪，包括有12大棟22、23層樓高的住宅大樓，總戶數1,912戶，產品以2、3房為主。

據內政部實價登錄資訊顯示，「名軒海樂地」已揭露戶數達529戶，已達總戶數近3成。每坪成交價格約在2字頭到3字頭。

吳泓瑩表示，「名軒海樂地」的已購戶幾乎都是自住客剛性需求的客戶，打房政策並沒有影響到銷售。

吳泓瑩表示，「名軒海樂地」首度與台灣知名家居品牌「櫻花家居」聯手，打造時尚輕裝風格1~3房，讓年輕人能夠輕鬆圓夢。未來持續積極佈局「軌道經濟」、地上權案，包括：苗栗維真案、高雄福誠、高雄O4及台北市杭州南路案等，所有建照與工程進度，都在掌握之中。

「名軒海樂地」總銷達190億元，規劃全齡化主題公設，總戶數達1,913戶，7月甫取得使照，預計10月開始交屋入帳。吳泓瑩表示，全案已售3成多，已購客戶幾乎都是剛性需求的自住客，為今年下半年業績的重點。

名軒表示，為迎接今年成屋落成，名軒配備櫻花廚具及三機外，也首度與櫻花家居聯手推出時尚輕裝風格1-3房，另外也引進全家淡海最大選品超市FamiSuper進駐，嚴選履歷生鮮、即食料理、異國食材等，下樓就能一次購足。

名軒邀請台灣國寶雕塑大師李再鈐、楊英風美術館館長王維妮、知名雕塑家任大賢、造型藝術家林俊傑、知名藝術家姜憲明、石雕藝術家樊烱烈、日本新銳雕塑家阿部乳坊等8大中日藝術家，為「名軒海樂地」打造藝術作品，進駐社區，把家變成一座美術館。

面對行政院通過新版囤房稅2.0，吳泓瑩表示，未來名軒會依個案而決定是否維持先建後售、或提前預售；至於售價，名軒向來是採不二價，且近年銷售策略已調整成結構體完成再對外銷售，讓大家看得到、摸得到，讓大家付款也輕鬆一些，總體來說推案時間點還是要看施工時間和總體布局，視地段、總銷規模而定，視個案而異。

名軒上半年EPS 0.61元，優於去年同期，前8月營收在台中總銷28億元的「名軒台中新站」持續銷售入帳下，累計達8.86億元、年增逾5成。

名軒手中還有台北市杭州南路中正段地上權案約24億元、苗栗後龍2案分別約36億元及7億元、高雄前金61億元、新竹香山工業艷約125億元、桃園三民14億元等。

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