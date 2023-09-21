安置只到明天！受災戶有「這些疑慮」不敢回家

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基泰造成鄰房下陷，台北市都發局20日於中山區公所召開「鄰房損壞鑑定結果是否安全」說明會，民進黨台北市議員陳怡君質疑，沒有鑑定資料僅口頭稱無安全疑慮，民眾根本不敢回家，但市府安置卻只到22日。她要求，基泰必須持續安置，都發局為住戶爭取。都發局回應，將派員協助住戶與基泰協調。

陳怡君指出，都發局20日於中山區公所召開「鄰房損壞鑑定結果是否安全」說明會，還有10幾戶尚未鑑定屋況，且3大公會的報告尚未正式出爐，台北市政府僅憑口頭報告，沒有數據及鑑定資料，就讓民眾相信「無安全疑慮」，且昨晚大直街94巷又發生輕微下陷，民眾驚魂未定、不敢回家，而市府答應的安置又只到22日。

受災戶說，市府將在25日拆除下陷鄰房，卻沒有看到市府的安全拆除計畫方案，加上拆除的過程中是否再次造成更嚴重的屋損及公共安全問題，北市府都沒有向受災戶說明，住戶根本不敢回家。

附近鄰房受損的住戶也抱怨，基泰應對25戶房屋傾斜下陷的屋主及租客負責外，雙號及基泰工地旁社區的鄰房也受損，當天也被撤離，同樣也是相當程度的受災戶，有些居民家裡甚至還在滲水，房屋緊靠基泰出事的工地，牆壁龜裂嚴重，至今都沒有收到基泰的慰問及賠償。

住戶認為，是否於旅館續住，應由市府統一處理，不應讓住戶個別找基泰協商，避免小蝦米對抗大鯨魚。

陳怡君要求，基泰針對居住上有安全疑慮的住戶，應繼續給予安置，至於附近受損的鄰房，也要做慰問補償。基泰在與受災戶接洽處理修繕及續住旅館業務之餘，勿當嗜血禿鷹，藉機遊說業務，應先行賠償再尊重住戶意願，勿操縱民眾家損屋倒的恐懼，貪圖都更利益。

陳怡君喊話，市府也不能撒手不管，「基泰在與市府協商的過程中十分不乾脆且可惡，對於這種惡霸建商，市府應該站在受災戶前面，為受災戶多爭取及主張權益。」

都發局長王玉芬回覆，都發局會派員在旅館協助受災戶與基泰接洽，登記續住問題和房屋修繕問題。