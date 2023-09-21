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搶先台積？傳三星將在美用4nm製程 生產Exynos處理器

消息傳出，韓國三星位於美國德州泰勒市的新晶圓廠，將在2024年利用4nm製程在當地生產自家的Exynos處理器。圖／美聯社
消息傳出，韓國三星位於美國德州泰勒市的新晶圓廠，將在2024年利用4nm製程在當地生產自家的Exynos處理器。圖／美聯社

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消息傳出，韓國三星位於美國德州泰勒市的新晶圓廠，將在2024年利用4nm製程在當地生產自家的Exynos處理器。

芯智訊21日引述外媒報導，三星德州泰勒市晶圓廠目前正在興建中，計畫2023年完成，並在2024年底開始大規模生產。預計該工廠首個正式生產的產品，將是搭載於三星自家Galaxy S25系列智慧手機的Exynos處理器。該智慧手機計畫在2025年初發表，但這也表示三星泰勒市晶圓廠的首家客戶，可能將是三星電子自己。

市場人士表示，三星目前已經決定給自家的泰勒市晶圓廠下單，以配合該晶圓廠的生產計畫，這主要是因為三星在尋找外部客戶方面遭遇到困難。至於搭載由該工廠生產的Exynos處理器的Galaxy S25系列智慧手機，其具體產品狀況及銷售區域細節目前還不清楚。

消息人士表示，考察到三星在美國建廠的原因之一是稅收優惠，因此該工廠製造的處理器可能會用於在美國銷售的Galaxy系列智慧手機中。

報導指出，目前台積電在美國亞歷桑那州興建的晶圓廠，由於遭遇熟練工人短缺的瓶頸，導致其4nm製程的量產時間延後到2025年。這也使得三星美國晶圓廠將搶先台積電量產，成為首家在美國量產4nm製程技術的晶圓製造企業，而這也可能會吸引到一些原本屬於台積電的美國客戶。

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