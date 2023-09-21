週年慶！ 全台最美飯店26坪尊爵套房限時1折 招待壽星吃蝦喝特調

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民眾搶便宜趁現在，平常想住飯店但覺得房價太貴下不了手，現在可考慮入手。曾榮獲易遊網「2022全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店，迎來首個週年慶，業者推出超殺優惠回饋客人，讓民眾省錢住飯店、吃美食。歡慶飯店1歲生日及承億集團吉祥物「夢獸憨吉」生日，承億酒店推出限時住房及餐飲多項優惠迎賓，包含26坪的雙人尊爵套房下殺1折、壽星幾歲招待幾隻蝦或幾杯特調SHOT，有喝有吃有住，大搶週年慶商機。

26坪尊爵套房，週年慶1折限時優惠： 與高雄市立圖書館總館共構的高雄承億酒店以「亞洲新灣區的文化客廳」為定位，發展出全新形態的城市度假村，酒店內擁有多款房型共208間客房，其中最受歡迎的「尊爵套房」，寬敞的26坪空間還擁有獨立客廳、大片窗景、豐富mini bar及國際知名品牌備品。歡慶1週年，飯店推出「週年主題月1折優惠」活動，尊爵套房原價每晚56000元，週年慶下殺1折，5600元起即可入住，即日起至9月30日可訂房，須在10月15日(含)前入住，

此專案可再享925元特惠價加購價值1750元的「貳陸日全食」自助早餐2客與冰品2份，或1925元加購價值2420元的「貳陸日全食」自助早餐2客、「両鍋極上鍋物」880元單人套2客或「澄藝SPA舒活岩盤浴美妍護理」方案2選1。

館內另有風格SPA、獨立書店、高空健身房及8間主題餐廳，尤其是位於飯店24樓，可將西子灣夕陽美景盡收眼底的的高空透明無邊際泳池更是知名打卡熱點。房客入住免出門即可滿足不少度假需求，徹底放鬆身心靈。

生日幾歲送幾隻蝦，壽星秒變蝦富翁： 位於承億酒店B1的「両鍋極上鍋物」採用新鮮熬煮的湯頭與頂級的嚴選食材，讓客人品嚐最純粹的滋味。在酒店1歲週年慶的特殊月份，「両鍋極上鍋物」為壽星們帶來最鮮甜的驚喜「生日幾歲送幾隻蝦」活動，只要是當日壽星出示身份證件，即贈送與歲數相同數量的鮮蝦，幫壽星加菜不加價，享受超「蝦」的祝福。

當日壽星用餐加1元，贈超萌吉祥物抱枕： 位於承億酒店26樓的「貳陸日全食」餐廳於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，以無國界美饌及嚴選當季食材，融合美學概念與匠心的料理風味。歡慶週年，餐廳推出「9月當日」壽星用餐加1元，即贈「夢獸憨吉」白日夢抱枕1顆，並加碼9月每周一到周四於晚餐時段，第2位用餐者享925元可點1080元主餐1份，須另加1成服務費，此活動不可與其他優惠併用。

幾歲生日送幾杯特調SHOT，包廂滿萬贈好康： 位於承億酒店27樓的「BAR KAO」擁有絕美夜色的室內室外景觀餐廳，另設有3間獨立包廂，是全高雄最高、同時也是營業時間最晚的360度環景義式餐酒館，響應飯店週年慶，「BAR KAO」推出「當日壽星幾歲生日就送幾杯特調Shot」活動，須出示身分證；另有平日包廂消費滿萬再加碼送氣泡酒好康，

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