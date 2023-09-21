今年前8月郵輪客近19萬 預估後年恢復疫前水準

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台灣港務公司基隆港務分公司21日公布今年1至8月的經營績效。隨著疫情退燒，國內及國際旅遊復甦，基隆港今年1至8月，國際郵輪旅客總計達18.9萬人次，相較去年同期，旅客人次增加近2倍。基隆港務分公司認為，預估基隆港到了2025年，國際郵輪市場將恢復疫前水準。

基隆港務分公司表示，今年1至8月貨物裝卸量約1億噸，較去年同期1.02億噸相較，微幅下滑1.95％，整體來說貨量仍維持穩定。其中，貨櫃的裝卸量累計約214萬TEU，與去年同期相較，衰退7.36％。

雖說貨櫃裝卸量下滑，但散雜貨部分今年1至8月累計約2350萬噸，較去年同期成長高達21.43％。基隆港務分公司分析，這主要是由於台北港離岸風機機件業務成長、及疫情期間因缺料延遲交貨之汽車訂單陸續實現所致。

值得一提的是，基隆港今年前8個月的累計旅客達27.9萬人次，其中國際郵輪旅客約18.9萬人次，國內離島旅客約9萬人次。隨著國際郵輪復航以及國內旅遊復甦，與上年同期累計9.57萬人次相較，增加幅度達約192％。

基隆港務分公司表示，隨著疫後復興，基隆港今年預估將有140艘次的國際郵輪靠泊，預計全年將有27.9萬國際郵輪旅客人次到訪，但整體郵輪市長想要恢復疫情前的榮景，預計要等到2025年。

對於今年第四季，基隆港務分公司表示，將會全力行銷郵輪、推動港區土地、自有倉庫及港區外資產活化招商案，並積極提高基隆港自營櫃場貨櫃作業效能，西18號碼頭新購橋式機已於9月2日上岸安裝，刻正進行測試、檢查，預計10月底投入營運。

另外，新建西27倉庫已完工，預計9月底取得使用執照，10月完成貨棧登記，有助於提高基隆港倉儲作業能量。並積極辦理基隆港軍港西遷工程、台北港物流倉儲區填海工程、南碼頭2期造地環評作業及蘇澳港旅運中心新建工程，及致力推動各項有利提升港口經營管理效率效能之智慧化作為，如戰情中心、智慧能源等，期能打造優質作業環境，提升港埠國際競爭力。