就業一把罩！ 新北就業服務站助近6千名青年投入職場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市就業服務站多年來服務了近9千名青年，並協助5056名青年順利投入職場，成功就業率達60.7％，解決青年朋友對於求職的迷惘。畢業於知名私立大學法文系依依（化名），在學期間發現對所學科系不感興趣，畢業後踏入職場擔任助理一職，但認為這份工作及環境不適合自己，短短2個月即離職，對於未來求職方向感到茫然與不安。

某天接到就業服務站的聯繫，才知道學校與就業服務站合作，提供畢業生就業關懷，第一次了解新北市政府對於青年就業有許多輔導方案，就服員鼓勵依依參加「初次尋職青年就業服務計畫」規劃自己未來的職涯之路。

就服員為依依提供職業心理測驗、職涯諮詢，釐清依依的求職目標與價值觀，發現她對寵物美容抱有興趣，但因不熟悉、害怕而沒有付諸行動。

在親友鼓勵下決定報名相關課程、學習知識並考取證照。就服員也安排許多課程，除了瞭解寵物產業領域，還明白不同產業面向趨勢，最後讓依依順利成為寵物助理美容師。因為剛投入這份工作，還有很多技能需要熟悉，也發現實際工作內容與證照課程所學有落差，目前依依正努力地和資深同事學習，並持續報名相關課程精進自我。

勞工局長陳瑞嘉表示，許多青年朋友如同依依一樣，對於畢業後踏入職場，因缺乏明確的求職目標，往往在求職道路上處處碰壁，新北自2013年起，首創「初次尋職青年就業服務」，針對設籍或居住本市待業6個月以上的青年，提供青年職業心理測驗、職涯諮商等服務，並可領取最高15000元的「尋職津貼」，陪伴年輕朋友規劃自己的職涯之路。